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Украинский аналитик: Европа Украине ничем не обязана

19:3822.06.2017
(обновлено: 19:41 22.06.2017)
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© РИА Новости / Егор ЕремовПерейти в фотобанкЭкс-президенты Украины Леонид КучмаЭкс-президенты Украины Леонид Кучма
© РИА Новости / Егор Еремов
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Украина радуется свободной торговле с ЕС, а тот ставит ее на колени, заявил экс-президент страны Леонид Кучма. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik назвал отношения Европы с Украиной обычным бизнесом.

Евросоюз "ставит на колени" Украину, которую рассматривает как сырьевой придаток, стране надо объединиться для дальнейшего развития, а не ходить по миру с протянутой рукой, считает экс-президент Украины Леонид Кучма.

По его словам, в последние годы экономика находится в серьезном кризисе и практически не развивается.

Значок евро на асфальте
© Flickr / Olivier H
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"Мы про экономику вообще забыли. Мы же разваливаемся начисто, высокотехнологических отраслей нет уже практически: ракетной и космической отрасли нет, авиации нет… Мы становимся сырьевым придатком: у нас металлурги остались, химия, сельское хозяйство. Куда мы идем?", – сказал Кучма на балтийско-черноморском форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора", трансляцию его выступления вел телеканал "112 Украина".

По мнению политика, не стоит надеяться на помощь ЕС, так как Европа воспринимает страну только в качестве сырьевого придатка. Он также раскритиковал Евросоюз за отсутствие реальной помощи развитию Украины.

Флаги Евросоюза и Украины во время митинга на Площади независимости в Киеве
© AP Photo / Sergei Grits
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"Мы радуемся европейскому нашему выбору, свободной торговле с Европой. А чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику, там же, помимо пшеницы и сельского хозяйства, практически ничего нет. Квотирование идет жесткое и за первый квартал мы практически все квоты выбрали. А теперь посмотрите, как европейцы нас ставят на колени, давайте лес рубите наповал и везите к нам. Где конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги?..", – сказал Кучма.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Европа и не должна помогать Украине. 

"Нужно понять, что Евросоюз – это обычный конкурент Украине, России, США… Не может так быть, что будут закрываться европейские компании для того, чтобы украинские производители могли что-то продавать. Это обычный бизнес. По этой причине само соглашение об ассоциации с Европейским союзом – это как бы подарок, возможность для украинского бизнеса работать на европейском рынке. Но возможность – это не льгота или преференция или какое-то чудо. Это работа", – сказал Александр Охрименко.

По его мнению, необходимо прекратить бессмысленные лозунги.

"Если украинские компании не научатся работать по-европейски, то извините. Европа им ничем не обязана, она не обязана подстраиваться под украинские компании. Надо прекратить разного рода бессмысленные лозунги "Европа нас любит, Европа нам обязана". Нет. Мы обязаны Европе научиться работать", – считает украинский аналитик.

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