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Мнение: уже один предотвращенный теракт оправдает запрет анонимности в Сети

19:1122.06.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфонаИконки мессенджеров на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
В ОП РФ прошел круглый стол "Противодействие террористической пропаганде". В числе обсуждаемых мер – запрет анонимности мессенджеров. Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова в эфире радио Sputnik назвала эту меру абсолютно оправданной.

В Общественной палате РФ в четверг прошел круглый стол "Противодействие террористической пропаганде" с презентацией одноименной книги члена Общественной палаты, директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева. В книге рассказывается об особенностях пропаганды запрещенной в России группировки "Исламское государство", о том, на чем она строится, и как попадают в ее сети. 

В мероприятии также приняли участие первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров и член ОП РФ, президент Международной общественной организации "Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Смартфон
© Fotolia / kantver
Член ОП РФ: запрет анонимных мессенджеров не связан с тайной переписки

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров. Документ, запрещающий анонимность в сервисах обмена мгновенными сообщениями, поддержали 356 депутатов, двое высказались против, один воздержался.

Документ обязывает организаторов обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в соответствии с законодательством. Для этого авторы законопроекта предлагают присваивать абонентам идентификационные номера на основании договоров, которые мессенджеры должны будут заключать с операторами связи.

Кроме того, организаторов обмена сообщениями предполагается обязать предоставлять пользователям техническую возможность отказаться от получения сообщений других пользователей, а также обеспечить возможность рассылки сообщений по инициативе государственных органов.

Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова считает, что ограничение анонимности мессенджеров полностью оправдывает себя.

"Все регистрируют месседжеры и привязывают их к своим телефонным номерам, которые, в свою очередь, приобретаются по паспорту. Поэтому, я думаю, для 95% людей проблема анонимности – она просто не стоит. На данном этапе действия государства, на мой взгляд, абсолютно оправданы. Это та цена, которую обществу предлагается заплатить за повышение безопасности. Если таким образом будет предотвращен хотя бы один теракт, это (запрет на анонимность) уже оправдает себя на 100%", – сказала Анна Федорова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в дальнейшем запрет анонимности в интернете может помочь решить многие проблемы.

"В интернете есть множество вещей, которые создают рядовым гражданам проблемы. Это и разного рода экстремистские материалы, это и анонимное мошенничество, я думаю, каждый сталкивался с СМС от анонимных мошенников, это и киберпреследование. Конечно, хотелось бы иметь возможность с этим бороться и вычислять людей, которые этим занимаются. Поэтому в перспективе ограничение анонимности может помочь по очень многим линиям", – отметила эксперт.

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