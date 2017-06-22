Военный историк: публикация документов о 22 июня – часть архивной революции

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные воспоминания советских военачальников о первых часах и днях Великой Отечественной войны. Военный историк Алексей Исаев в эфире радио Sputnik назвал важным фактом публикацию без купюр именно этих документов.

Минобороны в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на своем сайте более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, говорится в сообщении ведомства.

Документы из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны включают ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генштаба Советской армии.

"В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны", – отметили в ведомстве.

Опросом высшего командования занималась группа под руководством генерал-полковника Покровского. Ее создали в 1952 году для разработки описания Великой Отечественной войны. Эксперты попросили военачальников ответить, получили ли войска план обороны, сколько частей было развернуто на границе и привели ли их в боевую готовность 22 июня. Также командующие рассказали о первых сражениях с немецкими войсками.

Среди опрошенных были маршал Баграмян, генерал-лейтенанты Собенников и Деревянко, ряд других военачальников. Их ответы позднее легли в основу фундаментальных научных трудов по Великой Отечественной войне.

Военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев в эфире радио Sputnik назвал публикацию документов частью "архивной революции".

"В принципе, это известный источник, но то, что их выложили теперь полностью и в оригинальном виде, без купюр и так, как они реально были структурированы, это один из шагов того, что я называю "архивной революцией", когда в сеть интернет выкладываются документы с возможностью беспрепятственного доступа. Они не являются секретными, более того, их этим летом опубликуют на бумаге со справочным аппаратом, но, тем ни менее, это один из шагов "архивной революции"", – сказал Алексей Исаев.

Он выразил надежду, что публикация документов о Великой Отечественной будет продолжена.

"Можно предположить, что к годовщине Сталинградской битвы будут выложены какие-то еще документы. То, что сегодня именно выложили документы, говорит о том, что действительно работают люди грамотные, они понимают, что является эксклюзивом. Хотя, надо сказать, что это не единственный пример, в прошлые годы выкладывались оперативные документы по 22 июня. То, что выкладываем именно эти материалы – это, конечно, вещь хорошая, нужная", – заключил Алексей Исаев.

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