Политолог о сносе памятников в Польше: Варшава претендует на "особую роль"

В Польше приняли поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников советской эпохи. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что польское руководство пытается построить новое государство.

Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм".

В апреле прошлого года в стране вступил в силу закон о декоммунизации, который запрещает пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".

Согласно новым поправкам, сносить будут памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". По данным воевод, в стране установлено около 490 таких монументов. Памятники намерены разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти. Отмечается, что закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что Польша уже на протяжении многих лет занимает русофобскую позицию.

"Русофобия уже не первый год является составляющей польской внутренней и внешней политики. На противопоставлении себя России польские политики зарабатывают дивиденды и находят обоснование экономическим проблемам, которые существуют в Польше, несмотря на то, что она находится в Европейском союзе. Причем мы видим, что Польша в последнее время уже и от ЕС пытается себя отстроить, не желая участвовать в совместных проектах – например, это касается перераспределения мигрантов. И получается, что и с ЕС нет взаимопонимания, и с Россией такого контакта не происходит. И вот для того, чтобы объяснить все ошибки и несуразности польской внутренней политики, руководство страны пытается создать новое государство, отказавшись от всего того, что объединяло Польшу как с Россией, так и с другими государствами", – сказал Игорь Шатров.

По его мнению, Варшава готова любыми способами пытаться доказать свою особую роль и место в ЕС.

"Мы знаем, что даже вступление в свое время Польши в Евросоюз отчасти обуславливалось тем, что Польша претендовала на какую-то особую, ведущую роль в группе восточноевропейских стран, бывших стран социалистического лагеря, которые постепенно одна за другой вступали в Европейский союз. Эта роль также не получилась у Польши, и Польша оказалась вместе с этими странами на обочине Евросоюза. И вот сейчас делается очередная попытка, новая волна подъема национального самосознания, для которого русофобия используется в качестве инструмента. Потому что иных, серьезных инструментов для доказательства собственной успешности и собственной политической перспективности у польских политиков не осталось. Поэтому из шкафа достается старое, покрытое нафталином пальто русофобии, и вновь оно перетряхивается, и вновь мы видим, что Польша становится лидером антироссийских настроений в Евросоюзе", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!