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Эксперт об инциденте с самолетом Шойгу: НАТО совершает опасную ошибку

14:5622.06.2017
(обновлено: 14:57 22.06.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС ПольшиПара истребителей F-16 ВВС Польши
© AP Photo / Alik Keplicz
Как стало известно, самолет министра обороны России Сергея Шойгу сопровождали над Балтийским морем польские истребители. Эксперт Евгений Кожокин в эфире радио Sputnik отметил, что на такие действия польское руководство самостоятельно не пошло бы.

Сопровождение самолета министра обороны России Сергея Шойгу осуществляли над Балтийским морем польские истребители, сообщили в Варшаве. 

Накануне натовский F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27. Шойгу летел в Калининград на заседание коллегии Минобороны.

Представитель альянса позднее заявил журналистам, что пилоты НАТО в случаях, когда "неизвестный самолет приближается к воздушному пространству альянса", действуют по стандартной процедуре и остаются на безопасном расстоянии. По его словам, в организации не знали, кто именно был на борту самолета. Поведение российских пилотов он оценил как "безопасное и профессиональное".

"Это польские F-16 перехватили над Балтикой самолет российского министерства обороны и эскортирующие его Су-27", – сообщила польская радиостанция RMF FM.

Истребитель НАТО F-16 и российский истребитель Су-27, снятые на видео с борта самолета министра обороны Сергея Шойгу
Мнение: сблизившись с самолетом Шойгу, F-16 не просто демонстрировал силу

Оперативное командование Вооруженных сил Польши позднее официально подтвердило факт участия польских истребителей в перехвате российских самолетов.

Как заявили со своей стороны в Вооруженных силах Литвы, истребители НАТО поднялись на перехват самолета Шойгу с авиабазы Шяуляй.

Профессор МГИМО Евгений Кожокин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобными опасными действиями НАТО стремится оказать давление на российское руководство.

"Такого рода инциденты опасны: какой-то технический сбой, какая-то ошибка пилота – и далее мы вступаем в область непредсказуемого. К сожалению, люди, которые отдавали приказ, руководствовались своим стремлением оказывать давление на российское руководство. Существует представление, и прежде всего в городе Вашингтоне, что мы не выдержим этого психологического давления – не выдержит российское руководство и пойдет на уступки, которые будет иметь исключительно отрицательные последствия в целом для нашей страны. Мне кажется, что они глубоко ошибаются по поводу возможности оказывать таким образом давление на российское руководство. Это опасная ошибка", – уверен Евгений Кожокин.

По его словам, хотя перехват российских самолетов осуществляли истребители НАТО, ответственность за этот инцидент лежит не только на альянсе в целом, но и на конкретных странах.

"НАТО – высокоинтегрированная военная организация, и на подобного рода действия польское руководство самостоятельно не пойдет. Эта акция явно была согласована с той страной, которая является ведущей державой в НАТО. Поэтому ответственность за этот инцидент прежде всего – на Соединенных Штатах. Другое дело, что не все из стран НАТО на такое пошли бы. И в истории НАТО достаточно много случаев, когда "главную  страну" несколько поправляли. Поэтому в данном случае доля ответственности польской стороны также присутствует. Очень жаль, что нынешнее руководство Польши далеко не всегда руководствуется национальными интересами и совершает действия, которые не идут на пользу ни стабильности в  Европе, ни интересам в конце концов самой Польши", – сказал  Евгений Кожокин. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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