Эксперт: закупка США "лесной" формы для Афганистана – анекдотичный случай

Пентагон потратил почти 100 млн долларов на форму для афганских служащих с "лесным" камуфляжем, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Виталий Журавлев высказал мнение, что в утечке информации о форме заинтересованы конкуренты Пентагона.

Пентагон потратил 94 млн долларов на форму для афганских военных с камуфляжем, предназначенным для лесного ландшафта, в то время как леса занимают всего 2% территории этой страны, пишет журнал Newsweek.

"Решение министерства обороны по снабжению вооруженных сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды Афганистана", – приводит Newsweek выдержку из заявления комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Она была создана в 2008 году для контроля средств, выделенных на восстановление Афганистана.

Журналисты отмечают, что афганские чиновники выбрали "лесной камуфляж", исходя из своих личных предпочтений, без учета реальной обстановки в стране.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, которые занимаются обучением афганских силовых структур.

В эфире радио Sputnik координатор экспертного совета клуба "Российский парламентарий" Виталий Журавлев выразил мнение, что закупка "лесного" камуфляжа для военнослужащих в Афганистане лишь доказывает нерациональность военных расходов США.

"Этот случай анекдотический, когда для несения службы в условиях пустыни выбирается камуфляжная форма, предназначенная совсем для другой местности. Причем этот частный случай заставляет задуматься о более глобальных проблемах: военные расходы достигают огромных сумм. Известно, что в США они на 2018 год составят 639 млрд долларов, что на 57 млрд больше, чем на 2017 год. Это составляет 36% мирового военного бюджета… Вообще рациональность расходования средств со стороны бюрократии под большим вопросом, поскольку не работают рыночные экономические механизмы. То есть, выделяются деньги, и их надо освоить. Чем больше удастся освоить, чем больше будет заявок под разные программы вооружений, тем больше вероятность, что конкретное ведомство эти деньги получит", – отметил Виталий Журавлев.

Эксперт предположил, что в утечке информации в СМИ о "неправильном" камуфляже заинтересованы другие американские ведомства – конкуренты Пентагона в плане распределения госсредств.

"Известно, что (президент США) Дональд Трамп, например, сократил на четверть расходы государственного департамента США. Есть и другие сокращения. Соответственно, есть люди, которые этим недовольны: элитные группы, корпорации, чиновники, лоббисты. Они как конкуренты Пентагона, безусловно, используют эти моменты для того, чтобы решить (свои) вопросы. Вот они, соответственно, и выбрасывают информацию, которая компрометирует и показывает нерациональность их (чиновников в Пентагоне) поведения. И тем самым обосновываются расходы по другим направлениям в своих интересах", – заключил Виталий Журавлев.

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