США
22.0622 июня14:03МСК
USD60.15+0.15
EUR67.15+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: закупка США "лесной" формы для Афганистана – анекдотичный случай

13:3522.06.2017
(обновлено: 13:36 22.06.2017)
0360
© AFP 2017 / Romeo GacadАмериканские военные в Афганистане, 2011 годАмериканские военные в Афганистане, 2011 год
© AFP 2017 / Romeo Gacad
Пентагон потратил почти 100 млн долларов на форму для афганских служащих с "лесным" камуфляжем, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Виталий Журавлев высказал мнение, что в утечке информации о форме заинтересованы конкуренты Пентагона.

Пентагон потратил 94 млн долларов на форму для афганских военных с камуфляжем, предназначенным для лесного ландшафта, в то время как леса занимают всего 2% территории этой страны, пишет журнал Newsweek.

"Решение министерства обороны по снабжению вооруженных сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды Афганистана", – приводит  Newsweek выдержку из заявления комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Она была создана в 2008 году для контроля средств, выделенных на восстановление Афганистана.

Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017
© Фото : U.S. Navy/ Matt Brown
В бой идут "старики". ВМФ США пополнится списанными кораблями

Журналисты отмечают, что афганские чиновники выбрали "лесной камуфляж", исходя из своих личных предпочтений, без учета реальной обстановки в стране.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, которые занимаются обучением афганских силовых структур.

В эфире радио Sputnik координатор экспертного совета клуба "Российский парламентарий" Виталий Журавлев выразил мнение, что закупка "лесного" камуфляжа для военнослужащих в Афганистане лишь доказывает нерациональность военных расходов США.

"Этот случай анекдотический, когда для несения службы  в условиях пустыни выбирается камуфляжная форма, предназначенная совсем для другой местности. Причем этот частный случай заставляет задуматься о более глобальных проблемах: военные расходы достигают огромных сумм. Известно, что в США они на 2018 год составят 639 млрд долларов, что на 57 млрд больше, чем на 2017 год. Это составляет 36% мирового военного бюджета… Вообще рациональность расходования средств со стороны бюрократии под большим вопросом, поскольку не работают рыночные экономические механизмы. То есть, выделяются деньги, и их надо освоить. Чем больше удастся освоить, чем больше будет заявок под разные программы вооружений, тем больше вероятность, что конкретное ведомство эти деньги получит", – отметил Виталий Журавлев.

Эксперт предположил, что в утечке информации в СМИ о "неправильном" камуфляже заинтересованы другие американские ведомства – конкуренты Пентагона в плане распределения госсредств.

"Известно, что (президент США) Дональд Трамп, например, сократил на четверть расходы государственного департамента США. Есть и другие сокращения. Соответственно, есть люди, которые этим недовольны: элитные группы, корпорации, чиновники, лоббисты. Они как конкуренты Пентагона, безусловно, используют эти моменты для того, чтобы решить (свои) вопросы. Вот они, соответственно, и выбрасывают информацию, которая компрометирует и показывает нерациональность их (чиновников в Пентагоне) поведения. И тем самым обосновываются расходы по другим направлениям в своих интересах", – заключил Виталий Журавлев.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

 

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена