Светлана Журова о подготовке МОК новых санкций против России: это же бред

МОК осенью представит санкции против РФ за нарушения на Играх 2014 года, заявил глава комитета Томас Бах. Олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире радио Sputnuk высказала мнение, что решение о санкциях политически мотивировано.

Международный олимпийский комитет осенью представит санкции против России за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, заявил глава МОК Томас Бах в интервью The New York Times.

По его словам, чтобы определить, какие именно санкции следует ввести, "нужно выяснить, насколько глубоко укоренилась система манипуляций". Бах отметил, что вопрос с наказанием России будет решен "не позднее" октября, до начала квалификационных соревнований на Олимпиаду в Пхенчхане.

"У нас сложилось впечатление, что некоторые в России думали, обращаясь к вопросам будущего, что прошлое уже забыто", – добавил глава МОК.

Бах напомнил слова Владимира Путина, который сказал: "Да, у нас была проблема, мы должны признать это". Вместе с тем, уверен президент МОК, некоторые российские чиновники пытаются игнорировать этот вопрос.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. С новой силой скандал разгорелся после публикации доклада главы комиссии Ричарда Макларена. После обнародования первой части документа летом 2016 года от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро отстранили российских легкоатлетов. Кроме того, вся российская команда пропустила Паралимпиаду.

Вторая часть доклада Макларена была опубликована в декабре того же года. После этого Россия лишилась права провести ряд международных соревнований.

Олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в эфире радио Sputnuk отметила, что кампания давления на российских спортсменов продолжается.

"Все что можно, казалось бы, уже сделали – наказывали и наказывают. Паралимпийцев уже наказали. Но вы видите, вопрос с санкциями остается и масштаба они все еще добавляют. Видимо, это часть общего какого-то плана", – сказала Светлана Журова.

По ее словам, заявление Томаса Баха о возможном применении новых санкций в отношении российских спортсменов стало для них неожиданностью.

"Это всегда для нас сюрприз. Как это было и с паралимпийцами. Им говорили: вы молодцы, вы потихонечку идете к цели – восстановления всех ваших прав для участия в соревнованиях и так далее. Но при этом нет никаких критериев, чтобы соответствовать. Такое ощущение, критерий один: сказать, что президент страны чуть ли не лично спортсменам допинг выдавал. Вот если мы в этом "признаемся", тогда, ребята, все будет хорошо. Но ведь это же бред", – сказала Светлана Журова.

По словам олимпийской чемпионки, в международных спортивных кругах нет единства в отношении санкций против российских спортсменов.

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