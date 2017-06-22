Мнение: европейцы понимают – в нынешнем виде ЕС долго не просуществует

По данным опроса "Sputnik.Мнения", больше половины европейцев считают, что в составе ЕС в ближайшее время возможны изменения. Результаты опроса в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Дмитрий Журавлев.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop, большинство жителей ведущих европейских стран считают, что в составе ЕС в ближайшее время возможны изменения. Участники социологического опроса из Великобритании, Германии, Италии и Франции выразили уверенность, что из Евросоюза вслед за Соединенным Королевством выйдет как минимум еще одна страна.

Такого мнения придерживаются почти две трети (64%) британцев, более половины немцев (52%) и итальянцев (57%), а также 49% французов. При этом значительная часть опрошенных полагают, что Brexit станет примером сразу для нескольких государств – соответствующий ответ выбрали 55% жителей Британии, 50% итальянцев, 42% французов и 39% итальянцев.

Любопытно, что, согласно результатам исследования, чаще о возможном выходе одного или нескольких государств из ЕС говорит молодежь (возрастом до 35 лет), нежели возрастные респонденты (старше 65 лет). Такие данные были получены в Германии, Франции и Италии. И лишь в Великобритании результат был обратным.

Респонденты, уверенные в том, что в обозримом будущем Евросоюз не покинет ни одно государство, составляют меньшинство. Такой ответ выбрали треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев.

Исследование приурочено к годовщине проведения референдума о членстве Британии в ЕС. Опрос проводился с 21 по 25 апреля 2017 года. В нем приняли участие 3203 респондента в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность для данных в целом по стране составляет 3,1%.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает данные опроса вполне логичными.

"Ничего неожиданного я в этом опросе не вижу. Потому что Евросоюз в своем нынешнем виде – это довольно противоречивая организация. Ведь вопрос был поставлен как – "выйдут ли"? Речь не шла о том, выйдет ли ваша страна. Поэтому люди, которые, возможно, и не хотели бы выхода из ЕС, ощущают, что есть напряжение, и предполагают, что кто-то выйдет. Вообще Евросоюз сегодня – это Германия и примкнувшие к ней страны. И этот союз построен по схеме: немцы производят – все покупают. Но такая схема принципиально нежизнеспособна. Поэтому люди чувствуют, что что-то в этой конструкции явно перенапряжено. Кто-то хочет выйти, а кто-то просто понимает, что в таком виде Евросоюз долго существовать не может, а значит, скорее всего, кто-то выйдет", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

При этом он обратил внимание, что во Франции жителей, которые считают возможным выход какой-либо страны из ЕС в ближайшее время, меньше, чем в других странах.

"Что касается Франции – почему там цифры немного меньше – дело в победе (на выборах президента Франции Эммануэля) Макрона. Макрон – это еврооптимист, и французы, дав ему мандат на управление страной, тем самым дали ему мандат и на попытку развития евроинтеграции или как минимум на ее сохранение. Поскольку сейчас во Франции такая эмоциональная "весна Макрона" посреди лета, люди верят, что пришел новый человек, все будет лучше, все будет по-другому, естественно, еврооптимизм стал чуть сильнее, чем он мог бы быть, если бы не появившееся "макронолюбие". Но это эмоциональный процесс, а значит, он может оказаться крайне неустойчивым", – считает политолог.

В июне 2016 года около 52% британцев на референдуме высказались за выход страны из Евросоюза. В конце марта Лондон объявил о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что Британия выйдет из ЕС весной 2019 года.

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