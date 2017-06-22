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Политолог: в США "придрались" к санкциям против РФ, но сути это не меняет

12:4822.06.2017
(обновлено: 12:51 22.06.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс СШАКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Белый дом настаивает на изменении законопроекта об антироссийских санкциях, пишут СМИ. Политолог Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что проблема в данном случае – в самой процедуре принятия решения.

Американская администрация работает с палатой представителей конгресса, чтобы та изменила принятый сенатом законопроект по санкциям против России, утверждает New York Times.

"Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект…, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы", – говорится в материале, опубликованном на сайте издания.

Отмечается, что усилия администрации "нацелены на то, чтобы воспрепятствовать неуклюжей и наносящей политический урон борьбе по поводу права вето между республиканской администрацией Трампа и контролируемым республиканцами конгрессом по поводу России".

Как пишет газета, палата представителей, обычно воинственно настроенная по отношению к России, "сталкивается с выбором" между демонстрацией жесткой линии против Москвы и стремлением избежать потенциально серьезной конфронтации с собственным президентом.

Ранее глава комитета по доходам и расходам палаты республиканец Кевин Брэйди внес процедурное возражение по законопроекту, что, по сути, ставит барьер на прохождении документа и может привести к его переработке.

Кроме того, член палаты представителей конгресса Кевин Маккарти заявил, что законопроект по санкциям в отношении России составлен с нарушением процедурных норм.

Согласно конституции, все законодательные акты, связанные с доходами государства, изначально должна рассматривать палата представителей, а проект по антироссийским санкциям сначала рассмотрели в сенате и только после направили в палату представителей.

В свою очередь Politico отмечает, что сенат направил палате представителей свои предложения по поводу разрешения ситуации. Как заверил председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Коркер, по этой проблеме "все работают вместе".

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин считает, что несмотря на то, что решение по законопроекту по санкциям против РФ не принято окончательно, консенсус в США по данному вопросу практически полный.

"Налицо явное нарушение процедуры, за это как раз зацепилась палата представителей и руководство Республиканской партии. Но надо понимать, что, в принципе, и палата представителей, и сенат выступают за расширение санкций против России, в США консенсус по этому вопросу практически полный. Так что Трамп, конечно, не будет отменять на данном этапе санкции, потому что его политическая позиция шаткая", – сказал Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik.

Отношения России и США
© Fotolia / TR
Политолог: США приняли решение по санкциям, исходя из формальных моментов

В этой связи политолог напомнил об одобренных во вторник в США новых ограничительных мерах против РФ. Американский Минфин расширил список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновник из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки".

Александр Кубышкин обратил внимание на то, что это решение было принято во время визита в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко. По мнению политолога, Трамп решил использовать украинского лидера для укрепления собственной позиции.

"Здесь стоит обратить внимание на то, что это (принятое решение США по санкциям) было определенным подарком Петру Порошенко во время его визита в США. Это было, безусловно, не совпадение, была нужна определенная "пилюля", и Трамп решил использовать Петра Порошенко, чтобы укрепить свою собственную политическую позицию, свой имидж достаточно жесткого политика", – считает Александр Кубышкин.

Возвращаясь к законопроекту об антироссийских санкциях, политолог высказал мнение, что главной причиной, по которой палата представителей конгресса притормозила этот документ – сама процедура принятия решения. Однако он полагает, что законопроект все-таки будет одобрен.

"Если бы данный законопроект сразу прошел все согласования, то это связало бы руки администрации Трампа для будущих шагов. И сейчас республиканское большинство в конгрессе просто притормозило принятие законопроекта, придравшись к процедурным нарушениям. Но как только они будут устранены, все войдет в свою колею. Я уверен, что и палата представителей проголосует за санкции, но, может быть, в чуть-чуть смягченном варианте. Но сути решения это не меняет", – отметил Александр Кубышкин.

На прошлой неделе сенат 98 голосами против двух одобрил новые санкции против России и Ирана. Санкции против России "пришили" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ Трампа подписать документ.

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