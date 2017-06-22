Политолог: мусульманские детсады в Австрии – реальная проблема

Глава МИД Австрии Себастьян Курц считает, что мусульманских детсадов в его стране быть не должно. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что европейский мультикультурализм уперся в очевидное противоречие.

Глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц высказался за закрытие детских садов для детей из мусульманских семей.

Отвечая на вопрос ведущего дискуссионного клуба, организованного изданием Kurier, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детсады, Курц ответил: "Разумеется. Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать".

Он отметил, что такие детские учреждения изолированы от австрийского общества как в культурном, так и в языковом плане, но при этом хотят получать финансирование за счет общественных фондов.

Глава МИД также предложил повысить требования к владению немецким языком персонала детских садов.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что мультикультурализм показал свою полную неэффективность в социальной адаптации новых мигрантов.

"В европейских обществах существует огромное противоречие в идеологических установках. Они заявляют о том, что это светские общества, где все равны вне зависимости от расы, национальности и религии. Одновременно они создают условия не только для сохранения, но и для преимущественного развития национальных особенностей. Все вроде бы логично и продуманно. Но в случае с новыми мигрантами это не работает", – уверен Михаил Смолин.

По его мнению, социальную адаптацию детей лучше начинать в самом раннем возрасте.

"Если люди не настроены на интеграцию, а их к этому и не поощряют, то это создает возрастающую искусственную автономность общин приезжих от общества, в котором они живут. Так и в конкретном случае с детскими садами в Австрии. Дети в принципе очень легко адаптируются, это особенность их возраста. Но если ребенок идет в детский сад, где он говорит на том же языке, на котором говорят дома, то он не только не выучит язык, на котором говорят в стране. Там он практически ничего не узнает и о культурных традициях страны, в которой живет. И это реальная проблема, которая со временем будет только расти. Потому что потом этот ребенок пойдет в школу, где учатся в большинстве своем такие же дети. И это уже создаст определенный барьер, который потом станет только выше", – полагает Михаил Смолин.

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