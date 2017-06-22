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Мнение: европейцы стали все шире открывать "дверь" в сторону выхода из ЕС

10:2222.06.2017
(обновлено: 10:26 22.06.2017)
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© AFP 2017 / John ThysФлаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в БрюсселеФлаги стран-участниц Евросоюза и Великобритании в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AFP 2017 / John Thys
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство европейцев считают, что в ближайшее время из ЕС выйдут одна или несколько стран. Политолог Александр Шпунт в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на подобные взгляды влияют несколько факторов.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop, большинство жителей ведущих европейских стран считают, что в составе ЕС в ближайшее время возможны изменения. Участники социологического опроса из Великобритании, Германии, Италии и Франции выразили уверенность, что из Евросоюза вслед за Соединенным Королевством выйдет как минимум еще одна страна.

Такого мнения придерживаются почти две трети (64%) британцев, более половины немцев (52%) и итальянцев (57%), а также 49% французов. При этом значительная часть опрошенных полагают, что Brexit станет примером сразу для нескольких государств – соответствующий ответ выбрали 55% жителей Британии, 50% итальянцев, 42% французов и 39% итальянцев.

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
© AFP 2017 / Isabel Infantes
Brexit: кто последует примеру Лондона? Европейцы дали ответ

Любопытно, что, согласно результатам исследования, чаще о возможном выходе одного или нескольких государств из ЕС говорит молодежь (возрастом до 35 лет), нежели возрастные респонденты (старше 65 лет). Такие данные были получены в Германии, Франции и Италии. И лишь в Великобритании результат был обратным.

Респонденты, уверенные в том, что в обозримом будущем Евросоюз не покинет ни одно государство, составляют меньшинство. Такой ответ выбрали треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев.

Исследование приурочено к годовщине проведения референдума о членстве Британии в ЕС. Опрос проводился с 21 по 25 апреля 2017 года. В нем приняли участие 3 203 респондента в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность для данных в целом по стране составляет 3,1%.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт считает, что существует три фактора, которые могут влиять на подобные настроения в ЕС.

"Каждая из европейских стран считает, что выйдет кто-то другой. То есть, например, немцы считают, что выйдут голландцы, французы считают, что выйдут бельгийцы. Это некоторые фобии, которые существуют в Европе между разными странами и даже между разными нациями. Европа отнюдь не едина: она едина как политическое образование, но никто не отменял национальные истории и национальную идентичность. Это первый фактор. Второй фактор – конечно, Brexit был шоком. Поэтому как только Brexit стал фактом, люди стали гораздо шире открывать "дверь" в сторону выхода из Европейского союза и все чаще думать об этом как о реалистичном сценарии", – сказал Александр Шпунт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в некоторых европейских странах уже сейчас начинают проявляться процессы, которые в дальнейшем могут привести к выходу этих стран из Евросоюза.

"И третий фактор – существуют факты, подтверждающие, что в ближайшие несколько лет процессы, которые сегодня идут точно в Голландии, точно в Бельгии, возможно, в Венгрии, могут привести к тому, что эти страны поставят вопрос о выходе из Евросоюза. И основная причина – изменение демографии. В Бельгии идет серьезное осознание угрозы терроризма, которую они сами остановить не могут, будучи членами ЕС. В Голландии – это, скорее, традиционное голландское несогласие отдавать другим право решать за себя что-то. Что касается Венгрии, то она становится рубежом обороны перед наплывом мигрантов. И ей это не нравится", – отметил политолог.

В июне 2016 года около 52% британцев на референдуме высказались за выход страны из Евросоюза. В конце марта Лондон объявил о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что Британия выйдет из ЕС весной 2019 года.

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