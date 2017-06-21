США
21.0621 июня18:49МСК
USD60.00+1.42
EUR66.80+1.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик: решение Польши по газу – нервная реакция на "Северный поток-2"

18:4321.06.2017
(обновлено: 18:47 21.06.2017)
090
© AP Photo / Czarek SokolowskiСотрудник польской государственной нефтегазовой компании PGNiG на газораспределительной станцииСотрудник польской государственной нефтегазовой компании PGNiG на газораспределительной станции
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польша приостановила получение российского газа из Германии через реверс трубопровода "Ямал-Европа". Аналитик Александр Разуваев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у данного решения могут быть только политические причины.

Польша приостановила получение российского газа из Германии через реверс трубопровода "Ямал-Европа", сообщил польский газовый оператор Gaz-System.

"Оператор магистральных газопроводов Gaz-System сообщает, что в связи с плохим качеством газа не может получать топливо для национальной газотранспортной системы… на ямальском газопроводе", – говорится в сообщении.

Председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер и главный исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг после экскурсии по трубному заводу Europipe в Мюльхайме. Германия, 2006
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Аналитик о "совете" "Нафтогаза" США: судьбу Nord Stream 2 решает не Америка

Официальный представитель Gaz-System Томаш Петрасеньский пояснил РИА Новости, что речь идет "о российском газе", поступающем по реверсу.

Как утверждается в сообщении, топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

Gaz-System прекратил прием газа сегодня в 6.00. Ограничение пропускной способности запланировано до шести часов утра пятницы.

При этом оператор пообещал, что сложившаяся ситуация не повлияет на сбалансированность и безопасность работы газотранспортной системы, которой управляет Gaz-System.

Танкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Эксперт: никогда американский СПГ не будет дешевле российского газа

В апреле заместитель премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил о достижении понимания с США по вопросу об экспорте сжиженного природного газа (СПГ) в новый терминал в Балтийском море. В июне 2016 года Варшава озвучивала планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечат стране независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.

Директор Аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в эфире радио Sputnik отметил, что некоторые восточноевропейские страны, в частности, Польша готовы обвинять Россию в чем угодно.

"С моей точки зрения, качество российского газа известно, оно стандартное. Поэтому, думаю, здесь существует какая-то политическая причина. У некоторых стран Восточной Европы просто принято обвинять Россию в достаточно пустых и даже малореальных вещах. Они могут говорить все что угодно. В целом, я думаю, что это еще и нервная реакция на "Северный поток-2"", – сказал Александр Разуваев.

Первые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. 27 октября 2016 года
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Эксперт о позиции в ФРГ по "Северному потоку-2": дело не в украинской ГТС

Проект "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 млрд кубометров в год.

Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле этого года подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания – Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе – Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена