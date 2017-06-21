Аналитик: решение Польши по газу – нервная реакция на "Северный поток-2"

Польша приостановила получение российского газа из Германии через реверс трубопровода "Ямал-Европа". Аналитик Александр Разуваев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у данного решения могут быть только политические причины.

Польша приостановила получение российского газа из Германии через реверс трубопровода "Ямал-Европа", сообщил польский газовый оператор Gaz-System.

"Оператор магистральных газопроводов Gaz-System сообщает, что в связи с плохим качеством газа не может получать топливо для национальной газотранспортной системы… на ямальском газопроводе", – говорится в сообщении.

Официальный представитель Gaz-System Томаш Петрасеньский пояснил РИА Новости, что речь идет "о российском газе", поступающем по реверсу.

Как утверждается в сообщении, топливо не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

Gaz-System прекратил прием газа сегодня в 6.00. Ограничение пропускной способности запланировано до шести часов утра пятницы.

При этом оператор пообещал, что сложившаяся ситуация не повлияет на сбалансированность и безопасность работы газотранспортной системы, которой управляет Gaz-System.

В апреле заместитель премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил о достижении понимания с США по вопросу об экспорте сжиженного природного газа (СПГ) в новый терминал в Балтийском море. В июне 2016 года Варшава озвучивала планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечат стране независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.

Директор Аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в эфире радио Sputnik отметил, что некоторые восточноевропейские страны, в частности, Польша готовы обвинять Россию в чем угодно.

"С моей точки зрения, качество российского газа известно, оно стандартное. Поэтому, думаю, здесь существует какая-то политическая причина. У некоторых стран Восточной Европы просто принято обвинять Россию в достаточно пустых и даже малореальных вещах. Они могут говорить все что угодно. В целом, я думаю, что это еще и нервная реакция на "Северный поток-2"", – сказал Александр Разуваев.

Проект "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 млрд кубометров в год.

Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле этого года подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания – Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе – Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.

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