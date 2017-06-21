Мнение: новый наследный принц Саудовской Аравии очень амбициозен

Назначенный наследным принцем Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Салман по меркам своей страны сделал молниеносную карьеру. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал востоковед Юрий Зинин.

Ставший наследным принцем Саудовской Аравии сын короля этой страны Мухаммед бен Салман в среду занял пост вице-премьера правительства королевства, но продолжил возглавлять министерство обороны, говорится в тексте указа короля, размещенном на сайте МИД Саудовской Аравии.

В среду саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследного принца, вместо Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Салман. В 2015 году после прихода к власти короля Салмана он стал министром обороны, а затем был назначен заместителем наследного принца.

Ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik отметил, что карьера нового наследного принца по меркам Саудовской Аравии была молниеносной.

"Мухаммед бен Салман влетел на политическую арену, как метеор. Ему стали доверять высокие посты, он был назначен министром обороны. Он занимался экономикой, в частности, программой "Видение-2030", в которой была начертана картина быстрой диверсификации экономики и ухода от нефтегазовой зависимости", – напомнил Юрий Зинин.

По его мнению, в последнее время были основания предполагать, что возможно некое повышение статуса принца Мухаммеда бен Салмана в государственной иерархии.

"Наследник известен тем, что он работает по 16 часов в день, очень энергичен и амбициозен. И в последнее время он в ряде случаев по просьбе отца фактически представлял свою страну на самом высоком уровне. В том числе приезжал в Россию, встречался с президентом Владимиром Путиным, а также встречался с президентом США. И уже тогда были основания предполагать, что возможно некое повышение его статуса – так и случилось", – отметил Юрий Зинин.

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