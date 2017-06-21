Мнение: сблизившись с самолетом Шойгу, F-16 не просто демонстрировал силу

Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что альянс тем самым хочет показать себя "хозяином".

Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтики.

Авиация альянса хотела сопроводить борт Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился министр, летел с эскортом истребителей Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

В Кремле не стали комментировать инцидент, переадресовав все вопросы в Минобороны.

Накануне российский Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев считает, что НАТО своими действиями хочет показать, что считает себя "хозяином" в небе над Балтикой.

"Конечно, можно было бы это связать с событиями в Сирии – был сбит сирийский беспилотник коалицией, возглавляемой США, и Минобороны России заявило, что намерено сопровождать самолеты коалиции в зоне ответственности сирийских войск. Но ведь это уже не первый подобный случай. Поэтому это не просто демонстрация силы со стороны НАТО, а я бы сказал, что это некая попытка запугивания нашего военного руководства. Альянс пытается показать, кто "хозяин" в воздушном пространстве над Балтикой", – сказал Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik.

Он также обратил внимание, что наряду с подобными инцидентами растет и активность НАТО у российских границ.

"Восточный фланг НАТО в последнее время укрепляется в разы. Ведь если посмотреть на ситуацию после 2013 года – с известных событий на Украине – не просто стали проводиться учения, а по итогам этих учений стала выстраиваться целая военная инфраструктура вдоль наших границ, и после каждых учений эта инфраструктура наращивается. То есть в данном случае речь идет уже о конкретном давлении на Россию, и давлении практически постоянном. Если раньше мы могли говорить о том, что натовцы просто тренируются у наших границ, то сейчас эти учения все больше приобретают угрожающий характер", – считает военный политолог.

Нынешний инцидент не первый, когда самолеты НАТО пристально следят за передвижениями российского министра обороны. В конце марта прошлого года над Балтикой произошел аналогичный случай – тогда истребители Eurofighter сопровождали борт Шойгу, который также летел в Калининградскую область.

В тот раз боевые самолеты не приближались к борту главы Минобороны, следуя за ним на расстоянии двух километров. Позднее в НАТО действия своих пилотов объяснили тем, что Су-27, сопровождавшие министерский Ту-154, не вышли на связь.

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