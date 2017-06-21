Политолог о заявлении Тиллерсона: США в Сирии ничем не могут нам ответить

Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу ответа на "последние действия России в Сирии" чисто эмоциональное. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Араик Степанян. По его словам, в Вашингтоне наступает "отрезвление".

В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на "последние действия России в Сирии", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы обсуждаем", – ответил он на вопрос журналиста об ответных действиях США на "последние действия России в Сирии". Уточнять, с кем именно ведутся обсуждения, госсекретарь не стал.

В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил", сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны России заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами ПВО в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Во вторник возглавляемая США коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал предположение, что госсекретарь Рекс Тиллерсон фактически ушел от ответа о возможной реакции США на ответные шаги РФ в Сирии.

"Это был чисто эмоциональный ответ. В Сирии американцы ничем не могут нам ответить, потому что сами они находятся там совершенно незаконно, нарушая международное право и суверенитет Сирии. Сбивая сирийский истребитель, они шли на обострение. А это обострение продиктовано внутриполитической ситуацией в Америке. Какое прозвище у главы Пентагона (Джеймса Мэттиса)? "Бешеный пес". И такое впечатление, что у (президента США Дональда) Трампа нет для этого "пса" ни поводка, ни намордника. И тот действует в интересах неких сил, которые заинтересованы в столкновении в Сирии США и России. И эти силы в конечном итоге выступают и против Трампа", – сказал Араик Степанян.

Заявление Минобороны России о том, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами ПВО, "отрезвило" американцев, считает он.

"Они не могут пойти на резкое обострение с Россией – потому что получат жесткий ответ. И тогда – конец мифу о "гегемонии Америки". Это заявление нашего Минобороны их отрезвило, и идти на дальнейшие провокации, думаю, они побоятся", – сказал Араик Степанян.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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