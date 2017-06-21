Эксперт: сближение F-16 с самолетом Шойгу – это недружественный сигнал

Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такие инциденты показывают: США и НАТО не заинтересованы в нормализации отношений с Россией.

Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27, передает корреспондент РИА Новости.

Самолеты альянса хотели сопроводить борт Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился министр, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

В среду в Калининграде Шойгу проводит выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении.

Накануне российский Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что опасные сближения с российскими самолетами со стороны западных ВВС – это недружественный сигнал для российского руководства.

"Полеты над Балтикой вдоль границ России призваны, во-первых, показать, что НАТО активно интересуется ситуацией в наших вооруженных силах, пытается выявить районы сосредоточения российских войск, активности авиации и флота. Это сейчас уже такая стандартная разведывательная работа, которая ими ведется. Конечно, она направлена против России. То, что участились инциденты в воздухе, связанные со сближением российских и американских самолетов, и, в частности, последний инцидент со сближением с самолетом Шойгу, показывает, что создается недружественный сигнал для российского руководства. Они показывают, что США и НАТО не заинтересованы в нормализации отношений и поддерживают так называемый эскалационный тренд. Каждый последующий акт сближения (а они наверняка будут, и не только над Прибалтикой) будет преподноситься – если это наши сближаются – как "агрессия России", как у них пропаганда это подает. А когда они это делают, они это будут подавать, как акт сдерживания России и посыл сигнала российскому руководству, демонстрация силы", – полагает Борис Рожин.

По его мнению, подобная провокационная активность встретит адекватный ответ со стороны России.

"Вряд ли это произведет большое впечатление на Кремль. Скорее всего, это приведет к активизации симметричных и ассиметричных военных усилий на западном направлении. То есть, возможно, следующие учения США и НАТО на Балтике будут сопровождаться большим количеством российских разведывательных самолетов", – заключил Борис Рожин.

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