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Мнение: заявление Порошенко по американскому газу – "реверанс" Трампу

13:2721.06.2017
(обновлено: 13:29 21.06.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречиПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Президент Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы Украина получала из США уголь и газ. Эксперт Алексей Белогорьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что целью этого заявления было сказать что-то приятное для президента США.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы его страна получала уголь и газ из США.

Порошенко посетил Вашингтон с рабочим визитом во вторник и встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

"Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы – в украинской газотранспортной системе", – заявил Порошенко в интервью Fox News.

Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Украинский политик о визите Петра Порошенко в США: это унижение

Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. 

В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран – из России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн, в ЮАР – 366,6 тысячи тонн. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в эфире радио Sputnik напомнил, что США сейчас испытывают трудности со сбытом своего угля и газа. Поэтому, по его мнению, целью заявления Петра Порошенко было сказать что-то приятное для президента США.

"Я бы рассматривал это заявление как такой реверанс в сторону Трампа, который всячески подчеркивает необходимость развития газовой и угольной промышленности в США. Соединенным Штатам сейчас просто некуда поставлять те свободные объемы угля и газа, которые у них в последнее время появились. И предложение Порошенко – это "жест хорошего тона" в отношении администрации Трампа", – считает Алексей Белогорьев.

По его словам, в реальности с доставкой сжиженного природного газа из США на Украину возникнут сложности.

"Основная проблема поставок СПГ американского или катарского – какого угодно – на Украину заключается в том, что Босфор и Дарданеллы – это одни из самых перегруженных проливов в мире. Кроме того, Босфор проходит через многомиллионный Стамбул, в связи с этим там действуют очень жесткие ограничения по безопасности перевозок. И газовозы, перевозящие СПГ, под эти критерии, прямо скажем, не подходят. Поэтому напрямую поставлять газ на побережье Украины американцы не смогут. Соответственно, единственный вариант – использовать терминалы на территории Польши или в Прибалтике, и фактически через всю Восточную Европу перегонять его по трубопроводам на Украину. Логистически это возможно, но это вопрос себестоимости. В этом случае такой СПГ будет стоить на 60-70 долларов дороже за тысячу кубометров, чем российский газ при текущих ценах в Европе", – отметил Алексей Белогорьев.

По его мнению, заявление украинского президента в первую очередь направлено на внутреннюю аудиторию в США.

"По газу им удалось настроить реверс из Европы, пусть это российский газ преимущественно, но все равно схема уже отработана. По углю – сложнее ситуация, особенно по антрацитам, но если заранее оплатить поставки, заранее все это продумать, а не как это делалось в предыдущие годы, то, я думаю, что к следующему отопительному сезону вопрос можно будет решить и без США… Это заявление направлено исключительно на внутреннюю аудиторию США, и, естественно, на внутреннюю аудиторию на Украине, которой постоянно предоставляют какие-то новости по "избавлению от российской зависимости"", – считает Алексей Белогорьев.

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