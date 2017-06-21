Дипломат: с санкциями США против России "какая-то глупость получается"

Новые санкции США против России в очередной раз приняты на ровном месте, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе в эфире радио Sputnik увязал санкции с внутриполитической борьбой в США.

Русофобская одержимость в Соединенных Штатах переходит все грани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя новые американские санкции в отношении России.

Российский министр заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Атмосферу это (новые санкции – ред.), конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит Минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз Минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности", – сказал Лавров.

"Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани. (Президент Украины Петр) Порошенко не может выполнить свои обязательства по Минским договоренностям – санкции против России", – сказал глава МИД РФ.

Советский и российский дипломат, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе считает, что на российской экономике новые санкции со стороны США существенно не отразятся.

"Я считаю, что те санкции, которые нынешняя администрация США намерена ввести против России, приведут лишь к ухудшению отношений между двумя странами. Мы не ожидали, что они пойдут так далеко в своем стремлении каким-то образом ударить по российской экономике. Но я думаю, что сколько санкций на нас ни накладывай, наша экономика это выдержит. И американцы зря думают, что их законы, которые они пытаются распространить на весь мир, будут действовать и нанесут ущерб российской экономике, чтобы они там ни придумывали", – сказал Сергей Орджоникидзе в эфире радио Sputnik.

По его мнению, новыми антироссийскими санкциями США наносят удар не столько по РФ, сколько по своим европейским партнерам.

"Они (США) делают плохую услугу своим союзникам. Потому что они распространяют действие своих законов и на своих союзников, например, это касается "Северного потока-2" и Германии. То есть Германия не может иметь выгодные для нее отношения с Россией. Это как – "все, кто не с нами, тот против нас". Но тут и союзники, выходит, против них. Какая-то глупость получается. Вообще непонятно, чем они думают. Какой-то открытой "холодной войны" сейчас нет. Конечно, США вторглись в Сирию, хотя их туда никто не звал, но непосредственной двусторонней конфронтации между нашими странами нет. Я думаю, все это просто отголоски внутриполитической борьбы в США", – считает Сергей Орджоникидзе.

При этом внутриполитическая нестабильность в Соединенных Штатах, как отметил дипломат, держит всех в напряжении.

"По-моему, уже все санкции, которые только можно выдумать, уже выдумали и объявили, но ничего, живем и не умираем. Опасно другое: впервые в послевоенное время мы сталкиваемся с нестабильной внутриполитической ситуацией в ядерной державе – в США. А это опасно для всего мира. Вся эта внутриполитическая нестабильность в США, их агрессивные заявления держат весь мир в напряжении", – заключил дипломат.

Во вторник, 20 июня, Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства. Под ограничения попали 19 организаций и 19 человек из России и Донбасса, в том числе замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

Кроме того, на прошлой неделе сенат одобрил новые санкции против России и Ирана. Антироссийские меры "пришили" к законопроекту по Ирану в виде поправки. Проект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

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