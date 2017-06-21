Эксперт о сближении RC-135 с Су-27: над Балтикой была опасная провокация

Над Балтийским морем произошло опасное сближение американского самолета-разведчика с российским истребителем Су-27. В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что этот инцидент подчеркивает агрессивное поведение американских ВВС.

Россия в понедельник подняла истребитель Су-27 для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что RC-135 летел в направлении российской границы. Во время сопровождения американский самолет попытался сблизиться с Су-27 и выполнил провокационный разворот. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика, пока тот не развернулся прочь от границы страны.

Через десять минут после инцидента с самолетом-разведчиком США над Балтийским морем в зону вошел еще один RC-135, который также перехватил российский Су-27.

По данным Минобороны, всего за последнюю неделю самолеты-разведчики США и стран НАТО совершили более полутора десятков полетов над Балтикой у границ России.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что такой инцидент в воздухе мог закончиться трагически.

"Это очень опасное сближение в результате того маневра, который совершил американский самолет-шпион. Эта провокация могла закончиться трагическим инцидентом в воздухе. Напомню, что год назад на заседании Совета Россия-НАТО наша страна предложила официально заключить соглашение о том, что военные самолеты при выполнении полетов над Балтикой должны включать транспондеры. Это устройства, которые позволяют гражданским диспетчерским службам однозначно идентифицировать воздушное судно, понимать курс, высоту и маршрут движения. Однако до сих пор альянс на российские предложения не ответил. Поэтому появление американских самолетов-шпионов вблизи российских границ вызывает ответную реакцию российских ВКС. В воздух поднимаются дежурные истребители, которые определяют тип самолета, его бортовые номера и выполняют его сопровождение на безопасную дистанцию", – сказал Игорь Коротченко.

Эксперт считает, что в данном случае было провоцирование со стороны американских летчиков.

"В данном случае мы исходим из того, что России незачем каким либо образом опасно провоцировать в воздухе. Подчеркну, что наши пилоты – асы. А что касается американцев, то у них зачастую сдают нервы, но в данном случае, видимо, имела место именно такая опасная провокация. Видимо, американский летчик решил каким-то образом показать, что он не боится идти на сближение. Но RС-135 достаточно большой самолет, очевидно, что маневр был не рассчитан", – отметил Игорь Коротченко.

По его мнению, такие инциденты не помогают улучшить отношения как между странами, так и между Россией и НАТО.

"Наши самолеты-разведчики вблизи американского побережья не летают, электронно-воздушную разведку не проводят. Сам факт того, что американские самолеты летают вблизи наших границ, подчеркивает агрессивный характер поведения ВВС США. И, разумеется, ставит под вопрос дальнейшее улучшение отношений между Россией и НАТО. Потому что в военной сфере эти отношения находятся "ниже нуля"", – заключил Игорь Коротченко.

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