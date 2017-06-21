Дипломат о новом наследном принце Саудовской Аравии: "передвижка" назревала

Наследным принцем Саудовской Аравии вместо Мухаммеда бен Наифа стал сын короля Мухаммед бен Салман. Дипломат Андрей Бакланов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта корреляция закрепляет те изменения, которые назревали в последние месяцы.

Ставший наследный принцем Саудовской Аравии сын короля Мухаммед бен Салман в среду занял пост вице-премьера правительства королевства, но продолжил возглавлять министерство обороны, говорится в тексте указа короля, размещенном на сайте МИД Саудовской Аравии.

В среду саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследного принца, вместо Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Салман. В 2015 году после прихода к власти короля Салмана он стал министром обороны, а затем был назначен заместителем наследного принца.

Как передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на саудовское новостное агентство SPA, для утверждения нового наследного принца власти провели отдельное голосование Совета присяги. За кандидатуру Мухаммеда бен Салмана отдал голоса 31 из 43 членов совета.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Саудовской Аравии в 2000-2005 годах Андрей Бакланов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что корреляция, которая сейчас произошла, фактически закрепляет те изменения, которые назревали в последние месяцы.

"Эта "передвижка", которая произошла в Саудовской Аравии, она, в общем-то, назревала. Потому что основные политические функции в ежедневной работе руководства КСА, выполнение некоторых внешнеполитических заданий короля, они, как правило, в последние месяцы доверялись третьему должностному лицу в государственной иерархии, сыну короля Мухаммеду (бен Салману). И наследный принц (Мухаммед бен Наиф) зачастую как-то выпадал из этой схемы функционирования высших политических органов Саудовской Аравии. Это было достаточно заметно. И та корреляция, которая сейчас произошла, она фактически закрепляет те изменения, которые назревали в последние месяцы", – считает Андрей Бакланов.

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