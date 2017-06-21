Мнение: Киев "выдавливает" миссию ОБСЕ из Донбасса

В ДНР заявили о задержании нападавших на патруль ОБСЕ. В нападении представители самопровозглашенной республики подозревают киевские спецслужбы. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев пытается спровоцировать обострение ситуации.

Подозреваемые в нападении на наблюдателей ОБСЕ в самопровозглашенной Донецкой народной республике задержаны, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур республики.

Командование назвало случившееся "спланированной провокацией" для дискредитации руководства республики и запугивания сотрудников миссии ОБСЕ, заподозрив в нападении киевские спецслужбы.

Ранее ОБСЕ сообщила, что членам патруля ее Специальной мониторинговой миссии на посту на контролируемой ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием, машина наблюдателей получила небольшие повреждения. Инцидент произошел во вторник, патруль включал два бронетранспортера и шесть человек. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что киевской власти сейчас важно "выдавить" миссию ОБСЕ из Донбасса.

"У руководства украинского государства, которое изначально начало карательную операцию против жителей, которые не согласились с государственным переворотом, не было другого варианта, как физически уничтожать людей, которые посмели сопротивляться, посмели иметь свою точку зрения. У Киева не удался блицкриг, прямая зачистка территории, которую ожидали, в том числе европейцы. Но идет уже четвертый год, и мировое сообщество начало менять точку зрения. И то, что происходит нападение на мониторинговую миссию ОБСЕ, это говорит о том, что (президент Украины Петр) Порошенко все же, по всей видимости, готовит очередное обострение ситуации на Донбассе. Ему необходимо, чтобы была "выдавлена" миссия ОБСЕ, чтобы там не было иностранного присутствия, чтобы там не было никакого постороннего глаза для того, чтобы организовать массовое убийство людей", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

При этом, по его мнению, Киев преследует двойственную цель.

"Первое – это, конечно, зачистка территории, чего не скрывает руководство Украины. И вторая цель – это то, для чего Украину использовали, используют и будут использовать: это попытка втянуть Россию в горячее, открытое противостояние, по сути, в открытый военный конфликт. Кроме того, это, возможно, еще и попытка дискредитировать самопровозглашенные республики. Но все сводится к главному: как бы долго веревочке ни виться, но конец все равно будет", – считает политик.

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