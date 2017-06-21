Украинский политик о визите Петра Порошенко в США: это унижение

Петр Порошенко заявил, что не верит в "сговор" президента США с РФ. Президент Украины посетил Вашингтон с рабочим визитом. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в США Петру Порошенко "указали на его место".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не верит в "сговор" президента США Дональда Трампа с Россией, о котором постоянно заявляют американские СМИ.

"Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией)", – сказал Порошенко в интервью Fox News. Президент Украины также заявил, что рад той поддержке, которую он получил в США.

Порошенко посетил Вашингтон с рабочим визитом во вторник и встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

"Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — заявил Порошенко в интервью Fox News.

Прием, оказанный президенту Украины Петру Порошенко в Белом доме, оказался весьма скромным, считают западные журналисты.

В то время как в Киеве анонсировали визит как особо значительный, в администрации Дональда Трампа заявили, что Порошенко лишь "заглянет" к президенту США, указывает National Public Radio. Прибыв во вторник в Белый дом, украинский лидер "тихо и без фанфар прошел в Западное крыло", где его встречал не Трамп, а вице-президент Майк Пенс, отмечает CNN.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал мнение, что отношение к президенту Украины в Белом доме сейчас значительно хуже, чем при предыдущей администрации Барака Обамы.

"Я вспомнил первую встречу Порошенко с (тогдашним президентом США Бараком) Обамой в сентябре 2014 года: два часа с глазу на глаз. А здесь – 25-30 минут, причем при свидетелях. Обсуждалось, говорят, экономическое и торговое сотрудничество с Украиной. А что предложили? "Уголек будете американский покупать? – Да. – А газ сжиженный?— И газ будем покупать. А что у нас будут покупать американцы? – Да ничего". Вот и все соглашение. В 2014 году была и "красная дорожка", и сам Порошенко потом давал интервью на территории Белого дома. А теперь, понятно, никакой "красной дорожки". И еще сказали: интервью дашь вон там, за забором… То есть, указали на его место", – считает Владимир Олейник.

По его словам, особенности подготовки визита также свидетельствуют о невысоком его значении для американской администрации.

"Это впервые в истории Украины такой непонятный визит. Заранее даже не знали, какие будут встречи, в каком формате. Хотя, казалось бы, как же так: это же рабочий визит, все должно быть ясно. А тут все гадали перед самым визитом: то ли будет формальная встреча с президентом, то ли нет. То ли встретятся с вице-президентом, а потом заглянут "на огонек" к президенту, то ли будет без огонька. Это унижение", – сказал Владимир Олейник.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



