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Эксперт о новых санкциях против РФ: у США – острый комплекс неполноценности

18:5520.06.2017
(обновлено: 19:04 20.06.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание министерства финансов США в ВашингтонеЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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США расширили список санкций в отношении российских частных лиц и организаций в связи с украинским кризисом. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такое решение связано, в частности, с ситуацией в Сирии.

Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Под ограничения попали 19 организаций и 19 человек из России и Донбасса, в том числе замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

В частности, в санкционный список вошел байк-центр "Ночные волки", основателем которого является одноименный мотоклуб.

Вид на Капитолий. Вашингтон
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Мнение: законопроект об ужесточении санкций США против РФ будет изменен

На прошлой неделе сенат одобрил новые санкции против России и Ирана. Антироссийские меры "пришили" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа от подписания документа. Проект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что введение новых санкций со стороны США связано, в частности, с ситуацией в Сирии.

"Я бы увязал расширение санкций и эскалацию военного конфликта между США и сирийской армией. Дело в том, что США испытывают очень острый комплекс политической неполноценности. В Сирии гражданская война, судя по всему, заканчивается. Россия проявляет упорство в отношении Европы, не желая покидать европейский рынок вопреки тому желанию, которое США озвучили еще несколько лет назад. Именно с этим связано и введение санкций, и атака на сирийский самолет и беспилотник, произошедшие недавно. Чем это все закончится? Эта "война нервов", скорее всего, закончится достижением новых договоренностей между Россией и США", – сказал Алексей Мухин в эфире радио Sputnik.

Последний раз Минфин расширял санкционный список в декабре, тогда в него попали 23 российские компании, ресторатор Евгений Пригожин, шесть топ-менеджеров банка "Россия", компании "АБР-Менеджмент" и Собинбанка, а также ряд руководителей российского Темпбанка. Расширение списка в Вашингтоне объясняли стремлением "гарантировать эффективность существующих санкций против России".

В Кремле, в свою очередь, считают абсурдным увязывать санкции с реализацией Минских соглашений, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом договоренностей по урегулированию на Украине.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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vvvias
А что еще? Надоело одно и тоже - даже не смешно.
19:22
20.06.2017
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Виктория Соколова
Спасибо США, мож быстрей этот... уйдет
19:08
20.06.2017
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Пётр Смирнов
Огребаем мы, но комплекс неполноценности почему-то у США. Политолух такой политолух.
19:06
20.06.2017
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сергей остроухов
Давайте жить одыкватно почему мы должны пондравится сша Холоп поехал в сша а нам это зачем
19:01
20.06.2017
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