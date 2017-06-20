Политолог: Киев придумал "бонус" к встрече Порошенко и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Государственным секретарем США Джоном Керри в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Государственным секретарем США Джоном Керри в Киеве

В Киеве в преддверии встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа заговорили о возможном размещении на Украине американских военных резервов. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik назвал это "подарком" Белому дому.

Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Она состоится во вторник в 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск), говорится в расписании Трампа, которое распространил Белый дом.

Встреча пройдет в трехстороннем формате – Трамп намерен "зайти" на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом. Такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

Комментируя предстоящую встречу, украинский лидер заявил о важности того, что президент США примет его раньше, чем президента РФ Владимира Путина.

"Украина имеет фантастическую поддержку США. Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча (президента РФ Владимира) Путина", – написал он на своей странице в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается устраивать гонки с Киевом в вопросе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями", – сказал Песков.

Политолог Александр Коньков считает, что Киев готов на многое ради привлечения внимания США, в том числе путем размещения американских военных резервов на территории Украины. По словам спикера Верховной рады Андрея Парубия, размещение таких резервов на Украине предусматривает возможное соглашение с США по безопасности.

"Сначала говорили о государственном визите, сейчас речь идет о рабочем визите, вообще говорят, что встреча пройдет в формате присоединяющегося к беседе президента. Видно, что Трампу это не особо нужно и не интересно. Поэтому придумывают разного рода бонусы, подарки, чтобы хоть как-то заинтересовать американскую администрацию. Сегодня, например, спикер Рады Парубий заявил, что может быть заключено некое двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США, в частности, предусматривающее размещение на территории Украины американских военных резервов. Но ведь это показатель некоей унизительной для украинского народа деятельности: здесь и сейчас придумать какую-то нишу, чтобы привлечь внимание американских политических кланов. То есть в двери их НАТО не пускает, и они лезут теперь в окно через размещение такого рода резервов, которое США практикуют со своими ненатовскими союзниками", – сказал Александр Коньков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев любыми способами будет пытаться втянуть Вашингтон в "публичную часть" украинского конфликта.

"Украинским элитам очень важно закрепить интерес к Украине. С предыдущей американской администрацией у Киева была прочная связка, но нынешняя администрация не заинтересована в Украине, ей это совершенно неинтересно. Киев же пытается не мытьем, так катаньем втянуть США в какую-то публичную часть внутриукраинского конфликта, застолбить за ними определенное место и заставить решать некие украинские проблемы. Киев делает все, чтобы американцы, та или иначе, застряли в украинской теме", – считает политолог.

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