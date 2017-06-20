Польский эксперт: никакой "российской угрозы" не существует

Огромная часть военных расходов Польши идет не на модернизацию армии, а на закупку устаревшего американского вооружения. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал польский эксперт Томаш Янковский.

Так называемая "российская угроза" является лишь аргументом в пользу закупок европейскими странами – членами НАТО американского оружия. А для США это хороший повод не только заработать, но и избавиться от устаревших вооружений – в этом уверен эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский. Свое мнение он высказал в интервью Sputnik-Польша, которое также прозвучало в эфире радио Sputnik.

"На президентских выборах в США существует такой секрет Полишинеля, что каждый президент США должен быть благословлен военными концернами. В случае с НАТО и с другими альянсами США это продиктовано в первую очередь необходимостью продать вооружение. То, что сегодня официальные американские круги настаивают на продаже оружия своим союзникам, может означать кризис в оборонной промышленности США. До сих пор это делалось неофициально. Всегда были торги, контракты и все осуществлялось на принципах свободного рынка. Однако в данном случае мы имеем дело с прямым давлением, если такие призывы исходят от видных представителей страны. Что касается Польши, то говорю это с разочарованием и с некой долей иронии: в нашем случае это мало что меняет, потому что мы уже длительное время работаем в качестве поставщика доходов для оборонной промышленности США. Примером могут служить (истребители) F-16 или ракеты Patriot, на которые Польша потратит миллиарды", – сказал Томаш Янковский.

По его мнению, так называемая "российская угроза" является лишь аргументом в пользу закупок американского оружия.

"Я бы также хотел отметить, что никакой "российской угрозы" не существует хотя бы потому, что мы не в состоянии указать ни одного места, где русские действительно угрожали бы Америке или ее союзникам. Все как раз наоборот, и последнее событие – сбитый сирийский самолет, то есть самолет государства-союзника России – свидетельствует об этом. Это американцы, а не Россия – провоцирующая сторона, агрессивная сторона. Антироссийская пропаганда работает на создание видимости угрозы странам НАТО и аргумента в пользу закупок американского оружия", – уверен Томаш Янковский.

Та же самая цель, по его мнению – и у требования Белого дома к странам НАТО увеличить военные расходы до 2% от ВВП.

"В Польше общество убеждают, что необходимость роста расходов на армию связана с якобы растущей угрозой со стороны России. Но огромная часть этих расходов идет вовсе не на модернизацию армии, а на закупку американского устаревшего вооружения, которое – и на это стоит обратить внимание – сами американцы уже не используют. Например, ракеты Patriot уже не используются в американской армии. А военным концернам выгодно их кому-то продать", – заключил Томаш Янковский.

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