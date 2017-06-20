Аналитик: введение пошлин на шоколад из России – "сложная игра" Порошенко

На Украине введены пошлины на ввоз из России шоколада. В эфире радио Sputnik аналитик Роман Манекин высказал мнение, что президент Украины использует возможности государства для решения собственных проблем в бизнесе.

На Украине вступают в силу пятилетние антидемпинговые пошлины размером 31,33% на ввоз из России шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао. Решение о вводе пошлин приняла месяц назад украинская межведомственная комиссия по международной торговле на основании расследования, проведенного в 2013-2015 годах.

Комиссия установила факт импорта на Украину отдельных видов российского шоколада по ценам, заниженным по отношению к ценам национального товаропроизводителя, и пришла к выводу, что демпинговые цены на российский шоколад "нанесли существенный вред национальному товаропроизводителю".

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2015 году Россия была самым крупным импортером шоколада в страну, поставив по итогам года продукции на 25 млн долларов. В 2016 году объемы поставок сократились до 399 тысяч долларов.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Роман Манекин высказал мнение, что с помощью государственных мер президент Украины Петр Порошенко решает свои коммерческие проблемы.

"Речь идет о конкуренции на рынках сбыта. Здесь стоит напрямую увязать ситуацию с липецкой фабрикой господина Порошенко и то, что была инициирована работа украинской межведомственной комиссии по международной торговле и проведено антидемпинговое расследование. Я бы сказал, что используются государственные рычаги для решения проблем приобретения прибыли конкретным человеком, который занимает высокий пост на Украине", – сказал Роман Манекин.

Аналитик предположил, что все "проблемы" на украинском рынке шоколада связаны с конкретным активом Петра Порошенко.

"После того, как Порошенко стал президентом, вокруг липецкой фабрики ("Рошен") происходят всяческие "борения". Сам Порошенко говорил о том, что он готов отказаться от этого актива. Он также говорил, что неоднократно пытался продать эту фабрику, но у него ничего не получилось, потому что она территориально находится в РФ. И там теперь довольно "сложная игра", результатом которой стало введение санкций на шоколад. Я не очень понимаю, почему должны страдать любители шоколада на Украине. Но, думаю, это не самая большая потеря граждан Украины из всех потерь, которые происходят ежедневно", – заключил Роман Манекин.

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