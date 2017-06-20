Эксперт о поставке Ка-52К Каиру: мы отрезаем от США кусок египетского рынка

Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов корабельного базирования. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что поставки вертолетов – часть масштабного возвращения России на египетский рынок военных заказов.

Россия выиграла тендер на поставку вертолетов Ка-52К ("Катран") Египту. Об этом на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, сторонам предстоит согласовать технический облик вертолетов. Шугаев подчеркнул, что "работа эта тяжелая", "вязкая".

Египет планирует приобрести вертолеты для размещения их на вертолетоносцах типа "Мистраль". Ранее Каир купил два таких корабля, которые Франция построила по российскому заказу, но так и не поставила Москве из-за обострения ситуации на Украине.

Вертолет Ка-52К ("Катран") является модификацией вертолета Ка-52 "Аллигатор", адаптированной для корабельного базирования. Основной особенностью корабельной версии Ка-52 является несущая система, которая позволяет складывать лопасти вертолета, чтобы он поместился в ангар судна типа "Мистраль".

Как ранее сообщалось, в данный момент также реализуется контракт на поставку вертолетов Ка-52 для египетских ВВС.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что выигрыш Россией тендера на поставку вертолетов Ка-52К для "Мистралей" закономерен: "Катраны" изначально предназначались для базирования на кораблях именно этого класса.

"Египет закупил у Франции вертолетоносцы "Мистраль", которые были предназначены для нас. Для этих вертолетоносцев нужны вертолеты. А мы для "Мистралей" сделали корабельную версию "Аллигатора" – Ка-52К, которую назвали "Катран". Там усилены шасси и многое другое, там складывающиеся винты для того, чтобы он помещался в ангары вертолетоносца и т. д. Египтяне объявили тендер на поставку вертолетов для своих вертолетоносцев, и Россия выиграла этот тендер. Тендер – это еще не контракт, но поскольку конкурентов у нашего "Катрана" нет, поэтому есть 95% уверенности в том, что мы заключим с Египтом контракт на поставку этих вертолетов… То есть, мы заработаем на тех "Мистралях", которые французы так легкомысленно, поддавшись давлению США, отказались нам поставлять", – сказал Виктор Литовкин.

По его словам, поставки вертолетов – часть масштабного возвращения России на египетский рынок военных заказов.

"Американцы как наши конкуренты делают все, чтобы оттеснить Россию и навязывать партнерам свою собственную технику, помогают зарабатывать ВПК США. Теперь мы возвращаемся в Египет со своей техникой. Мало того, что мы вертолеты поставлять будем, мы еще будем поставлять зенитно-ракетные системы типа С-300, С-400, "Торы", "Буки", то есть мы большой кусок египетского рынка отрезаем от американцев. Это большой успех нашего ВПК, нашего "Рособоронэкспорта", который активно работает на ближневосточном рынке", – сказал Виктор Литовкин.

Военный эксперт отметил уникальные боевые качества вертолетов Ка-52 и Ка-52К.

"Это вертолет соосный, то есть не обычный вертолет, когда один винт несущий, другой – толкающий на балке, а здесь два винта на двух осях, но на одном, образно говоря, штыре. Этому вертолету во время боевого применения не надо совершать виражи для того, чтобы развернуться, он может просто повернуться на осевой линии и наносить удары по любому противнику, который находится справа, слева, спереди, сзади. У него есть сверхзвуковые мощные управляемые ракеты, "Вихрь" или "Атака", которые пробивают любую броню. Это очень грозное оружие, такого нет ни у кого, ни у американцев, ни у французов, ни у итальянцев, ни у немцев. Уникальный вертолет, который есть только у нас, теперь будет и у египтян", – рассказал Виктор Литовкин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.