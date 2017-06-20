Аналитик о "совете" "Нафтогаза" США: судьбу Nord Stream 2 решает не Америка

Председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер и главный исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг после экскурсии по трубному заводу Europipe в Мюльхайме. Германия, 2006

Председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер и главный исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг после экскурсии по трубному заводу Europipe в Мюльхайме. Германия, 2006

"Нафтогаз" попросил США ввести санкции против всех участников проекта "Северный поток-2". Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik не исключил, что Вашингтон действительно может ввести санкции в отношении компаний, занимающихся реализацией данного проекта.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев попросил США "наказать" компании, которые планируют участвовать в проекте "Северный поток-2", сообщает The Wall Street Journal.

"Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект", – заявил Коболев в интервью изданию.

По мнению главы "Нафтогаза", трубопровод выгоден для России, создает риски для Украины и угрожает европейскому единству. "Любая независимая оценка показывает, что этот трубопровод противоречит интересам США. Это также противоречит принципу солидарности в Европе", – сказал Кобелев.

Проект "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 млрд кубометров в год.

Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле этого года подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания – Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе – Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.

Ранее республиканское большинство палаты представителей конгресса США притормозило голосование по санкциям против России, которые одобрил сенат. Отдельным пунктом в документе прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Новые санкции вызвали недовольство в ЕС. В Австрии и Германии увидели в законопроекте угрозу для энергообеспечения Европы.

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук считает, что США вполне могут ввести санкции, однако их позиция в данном проекте не так уж и важна.

"Для проекта "Северный поток-2" первостепенно не решение США, а решение Европы, в частности, Еврокомиссии. То есть США могут ввести санкции в отношении всех компаний, которые занимаются "Северным потоком-2", но если, допустим, Германия примет реализацию этого проекта, то он продолжит осуществляться, будет его финансирование. И учитывая то, что Германия является принимающей стороной, и ее компании являются акционерами этого проекта, я думаю, Германия за этот проект. Потому как Германия в случае его реализации может стать газовым хабом в Европе и будет контролировать и перераспределять газовые потоки, а это выгодная позиция", – сказал Роман Ткачук в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Еврокомиссия в данном вопросе, скорее всего, займет сторону Германии.

"Ряд стран, в том числе Украина, обратились в Еврокомиссию, заявляя, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к усилению зависимости от российского газа. Пока Еврокомиссия официально не выступила. Но вообще Еврокомиссия обычно занимает сторону Германии как локомотива европейской экономики. Посмотрим, как будет в этот раз", – отметил аналитик.

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