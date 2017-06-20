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Политолог о встрече Порошенко и Трампа: США пошли на дипломатическую уловку

11:2020.06.2017
(обновлено: 11:27 20.06.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на оперативных сборах руководящего штаба Вооруженных сил Украины в КиевеПрезидент Украины Петр Порошенко на оперативных сборах руководящего штаба Вооруженных сил Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что встреча пройдет в трехстороннем формате.

Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Мнение: любой итог встречи с Трампом Порошенко представит как свой успех

Встреча состоится во вторник в 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск), говорится в расписании Трампа, которое распространил Белый дом. Она пройдет в трехстороннем формате – Трамп намерен "зайти" на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом. Такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

О повестке дня ничего не сообщается, заявлений для прессы Белый дом также пока не планирует.

Между тем в МИД Украины отмечали, что Порошенко на переговорах с Трампом планирует коснуться темы Крыма, а также поднимет вопрос давления на Россию. В свою очередь эксперты предполагали, что будет обсуждаться новый формат участия США в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также законопроект о реинтеграции Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко
© Пресс-служба президента Украины
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Аналитик: встреча Порошенко и Трампа будет носить символический характер

Порошенко находится в Соединенных Штатах с рабочим визитом. Ранее говорилось о том, что он встретится с вице-президентом Майком Пенсом. Как стало известно, украинского лидера примет также глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко считает, что, планируя просто "зайти" на встречу Порошенко и Пенса, американский лидер хочет подчеркнуть неофициальность встречи.

"Это такая дипломатическая уловка, чтобы не возбуждать многих по поводу официальной встречи: как бы неофициальная, мимолетная встреча двух президентов в кабинете вице-президента. Трамп просто заглянет посмотреть Порошенко в глаза. Трудно сейчас сказать, будет ли обсуждаться реинтеграция Донбасса. Конечно, Порошенко попытается вынести на обсуждение этот вопрос. Но тут главное ведь что – эта встреча решает для Порошенко целый ряд проблем, для Трампа, кстати, тоже. На Украине грядут выборы, а это повышение личного статуса Порошенко и демонстрация того, что не с (президентом РФ Владимиром) Путиным Трамп первым встретился, а с ним (Порошенко) – то есть мы опять впереди России всей. Русофобские вещи начинают проявляться и в этом", – сказал Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, от данной встречи не стоит ожидать чего-то экстраординарного. Кроме, быть может, заявлений украинского президента. 

"Я так понимаю, что главная задача Порошенко – решить вопрос с политической поддержкой и вопрос финансов: ему деньги нужны позарез. Ведь Трамп первое, что сказал: США больше не будут давать деньги, потому что они "улетают" как в бездонную бочку. Так что главное, я думаю, все-таки деньги. Но я думаю, что не будет такого финансового потока, как был. И самые громкие и экстраординарные заявления последуют от самого Порошенко. Он ведь после любой встречи говорит: мы обнимались, целовались, мне пообещали. Фэнтези идут чуть впереди. Подождем, завтра все увидим. Но я не думаю, что будет прям подписание пакта о дружбе, любви и взаимопомощи между Украиной и США", – заключил политолог.

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