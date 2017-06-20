Эксперт о новых санкциях США против РФ: скорее всего документ будет изменен

Палата представителей конгресса США не стала проводить быстрое голосование по законопроекту о новых санкциях против РФ. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил, что принятый сенатом документ ухудшил отношения США с их союзниками.

Республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые ранее одобрил сенат, сообщает агентство Associated Press.

Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники ограничений, законопроект передали в комитет по международным делам, который оценивает содержание документа. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста.

Сенат США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Антироссийские меры были "привязаны" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее заявил, что законопроект лишит администрацию гибкости в дипломатическом подходе к Москве.

Проект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза", говорится в тексте.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что нынешняя попытка сената конгресса США ужесточить санкции против России продемонстрировала изменение ситуации как в самих Соединенных Штатах, так и в их отношениях с союзниками.

"Это классический пример того, что происходит в современном Вашингтоне. Принимается некий популистский документ, который никто, собственно, и не прочел по-настоящему, а потом все начинают думать, а что с ним теперь делать. Это касается, кстати, не только России, а практически любых вопросов. Но тут есть два отличительных момента. Во-первых, были очень серьезно этим документом ухудшены отношения с союзниками США, которых даже не поставили в известность о том, что такой документ будет приниматься. Общее недовольство было со стороны всех европейских союзников. И второе – это случилось впервые фактически с 2014 года – в США стали задумываться о том, что Россия может дать некий ответ на эти новые санкции, который очень серьезно затронет интересы Соединенных Штатов", – сказал Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, в том виде, в котором он был предложен сенатом, законопроект не пройдет.

"Я думаю, что как минимум недели две-три они будут это обсуждать, подключатся эксперты. И скорее всего, с вероятностью свыше 90%, на мой скромный взгляд, этот документ в том виде, в котором он был предложен, не пройдет. То есть, его придется возвращать на новый цикл обсуждения", – считает Дмитрий Евстафьев.

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