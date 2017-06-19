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Мнение: заявление Порошенко по Донбассу – шаг к "кровавым провокациям"

18:2719.06.2017
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© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область. 14 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область. 14 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Инициативы Киева по Донбассу не вызывают доверия, заявил полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб отметил, что неслучайно Порошенко заявил об инициативах перед встречей с президентом США.

Готовящийся в Киеве законопроект о реинтеграции Донбасса вряд ли поможет разрешить конфликт в регионе, урегулирование должно проходить в рамках Минских договоренностей, иные варианты неприемлемы, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Последствия обстрела поселка Ясное в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Реинтеграция по-киевски: что Порошенко предлагает Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона.

"Намерения украинских властей отказаться от проведения так называемой АТО в Донбассе и вместо этого предпринять ряд мер для его "реинтеграции" вряд ли приведут к миру. Украина уже является подписантом соглашений, направленных на мирное урегулирование конфликта. Однако за три года ни один из пунктов этого соглашения выполнен не был", – сказал  Пушилин РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии встречи самолета ВВС США с американскими бронеавтомобилями
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Политолог: в планах Порошенко по Донбассу есть двойной политический смысл

"Более того, не выполнили даже первый пункт комплекса мер (по Минским соглашениям) – не перестали стрелять. В связи с чем новые инициативы украинских политиков также не вызывают доверия и скорее отдают популизмом. Если украинская сторона так хочет отменить "АТО" и продолжить "политико-дипломатические усилия", как выразился Петр Порошенко, они могут и обязаны делать это в рамках выполнения комплекса мер. Иных вариаций Донбасс не приемлет", – отметил  он.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады Украины третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб выразил мнение, что новые заявления президента Порошенко нисколько не приближают к разрешению конфликта в Донбассе.

"Не совсем верю в искренность намерений Порошенко. Прошло достаточно времени, на протяжении которого мы наблюдаем настоящую трагедию народа Донбасса. Ничего кардинального не изменилось в риторике Порошенко и в ситуации в стране, чтобы поменялись подходы. Другое дело, что меняется постепенно отношение мирового сообщества к тем событиям, которые происходят на Украине. Все меньше людей верят в пропаганду официального Киева, и все чаще задается вопрос: а почему, собственно, буксует Минский процесс? Подобные "инициативы", скорее всего, рассчитаны на то, чтобы создать иллюзию по поводу того, что Порошенко и его администрация хоть как-то пытаются идти по пути воплощения Минских договоренностей", – сказал Александр Голуб. 

Политик полагает, что неслучайно о новых инициативах по Донбассу Петр Порошенко заявил перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.  

"Когда внимание к Украине на внешнеполитической арене повышалось или фокусировалось, всегда на линии соприкосновения (с самопровозглашенными республиками Донбасса) происходили провокации: достаточно активные, кровавые и громкие. Так было во время Евровидения-2017, а в данном случае – это визит Порошенко в Вашингтон. Поэтому не исключено, что подобные заявления (Порошенко) – это шаг в этом направлении", – отметил Александр Голуб.

При этом он добавил, что новые инициативы Петра Порошенко нельзя рассматривать в отрыве от заявлений других официальных лиц в Киеве.

"Тут и предложение (секретаря СНБО Украины) Александра Турчинова объявить реальную войну, отказавшись от формата АТО. Аналогичные заявления (министра внутренних дел Украины) Арсена Авакова, то есть, таких ярких представителей "партии войны". Собственно говоря, вновь истерия о том, что надо решительно разбираться с этими вопросами, искусственно поднята в украинском сегменте интернета и социальных сетях. Безусловно, это может свидетельствовать о том, что спасая себя, режим готов пойти на обострение ситуации в Донбассе вплоть до полномасштабной войны", – заключил Александр Голуб.

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