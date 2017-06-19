Депутат о заявлении МО РФ по Сирии: я бы не советовал США испытывать судьбу

Россия после атаки американским самолетом сирийского Су-22 приостанавливает действие меморандума с США по полетам над Сирией. Зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik назвал это "предупредительным выстрелом" в адрес американцев.

Атаку американским самолетом сирийского Су-22 фактически можно назвать военной агрессией, заявили в Минобороны РФ.

Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

"Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных Вооруженных сил государства – члена ООН являются грубейшим нарушением международного права", – заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение сирийского самолета в воздушном пространстве этой страны – циничное нарушение ее суверенитета. При этом во время операции в Ракке командование сил коалиции не использовало канал связи с Россией для предотвращения инцидентов в воздухе.

Министерство обороны РФ заявило, что Москва с 19 июня прекращает сотрудничество с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В Минобороны потребовали от Вашингтона провести тщательное расследование инцидента и предоставить его результаты.

В ведомстве сообщили также, что все самолеты коалиции в районах действия ВКС будут сопровождать российские ПВО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik отметил, что коалиция во главе с США проявила "акт агрессии" в отношении суверенного государства – Сирии. И действия России в данном случае полностью оправдывают себя.

"Действия российского Минобороны абсолютно оправданы, абсолютно правильны, потому что та безнаказанность, которую сегодня олицетворяют Соединенные Штаты Америки, порождает новую эскалацию напряженности, что недопустимо. Мы в очередной раз сталкиваемся с актом агрессии в отношении суверенного государства – Сирийской Арабской Республики. То, что произошло, еще раз подчеркивает истинные причины, истинные мотивы нахождения в САР коалиции во главе с США. Мы еще раз убеждаемся, что эта коалиция не борется с "Исламским государством"*, а просто хочет показать свое присутствие в этом регионе", – сказал Юрий Швыткин.

По его мнению, действия России должны заставить США задуматься.

"Думаю, что США должны понимать мощь и оснащенность Вооруженных сил России, которые сегодня присутствуют в регионе, в частности, средств ПВО. И, конечно же, испытывать судьбу я бы не советовал США. Потому что они могут получить так, что мало не покажется. Вообще я бы назвал данные действия (Минобороны России) в отношении США "предупредительным выстрелом", если говорить военным языком. Потому что, повторю еще раз, безнаказанность действий США породили новую череду преступлений с их стороны. Думаю, что мы выйдем с данной инициативой в Совбез ООН", – полагает Юрий Швыткин.

*Террористическая организация запрещена в России

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