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Эксперт о позиции в ФРГ по "Северному потоку-2": дело не в украинской ГТС

14:4719.06.2017
(обновлено: 14:48 19.06.2017)
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПервые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. 27 октября 2016 годаПервые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. 27 октября 2016 года
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Глава компании Wintershall Марио Мерен заявил о твердом намерении реализовать проект "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik аналитик Владимир Рожанковский выразил мнение, что европейский бизнес все громче заявляет о дистанцировании от политики.

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать аргумент противников проекта "Северный поток-2", считающих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа. Об этом он заявил в комментарии изданию Der Spiegel.

"Это не наша задача как компании – консолидировать бюджет Украины", – подчеркнул он. Мерен также указал на плохое состояние украинской газотранспортной системы. По его словам, на протяжении десятилетий европейские потребители платили миллиарды за транзит газа через Украину, но эти деньги Киев тратил "на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов".

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Аналитик: противостояние "Северному потоку-2" – истерическая реакция Киева

Wintershall рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2", невзирая на сопротивление. "Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, – Россия", – пояснил Мерен.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик управляющей компании "Горизонт" Владимир Рожанковский выразил мнение, что Европа начинает занимать все более четкую позицию по принципиальным экономическим вопросам. 

"Видна тенденция, которая показывает, что Европа медленно "дрейфует" в сторону от полного единства по всем вопросам с Вашингтоном. На мой взгляд, Европа сейчас поставлена перед выбором: либо она заботится о своих экономических интересах, либо играет по старинке под "чужую дуду". Здесь идет разговор о том, что Германии необходимы стабильные поставки нефти и газа. И дело даже не в состоянии украинской ГТС. Понятно, что оно плачевное, и что там колоссальная амортизация в этой системе. Но оно (обновление) не делается по причине политического разрыва между Киевом и Москвой", – полагает Владимир Рожанковский.

Он добавил, что голос европейского бизнеса звучит все громче.  

"Политкорректные немцы никогда не будут озвучивать то, что их беспокоят отношения "на ножах" между Киевом и Москвой, то, что украинские радикалы могут просто отрезать трубопровод от снабжения – вентиль какой-нибудь закрутить и все. Немцы на словах поддерживают Киев, но дружба – дружбой, а деньги – врозь. Я советую обратить пристальное внимание на приметы нового времени. Я не говорю, что идет резкое дистанцирование Брюсселя от Вашингтона. Но голос европейского бизнеса становится все громче и громче, и он все больше хочет дистанцироваться, пока что от политиков", – заключил Владимир Рожанковский. 

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта. В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро.

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