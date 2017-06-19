Дипломат о назначенном после РФ в Турции: нужный человек на нужном месте

Указом президента Владимира Путина послом России в Турции назначен Алексей Ерхов. Дипломат Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что назначенный посол хорошо знаком с непростой ситуацией в регионе.

Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по международным делам. До назначения Ерхов занимал должность директора департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, а до этого несколько лет был генконсулом в Стамбуле.

Посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре, на открытии выставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали местные силы безопасности. Убийство расследует совместная группа российских и турецких специалистов.

После этого временно исполняющим обязанности посла был назначен советник-посланник Сергей Панов.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что Алексею Ерхову предстоит работать в непростом регионе.

"Этого человека я знаю лично. Он весьма и весьма подготовленный человек для подобного рода деятельности. Возглавлял центр чрезвычайных ситуаций у нас в Министерстве иностранных дел. Очень и очень энергичный, очень деловой. С другой стороны, что самое важное, он уже к чрезвычайным ситуациям приспособлен и адаптирован, он занимался ими достаточно долгое время. А едет он, что называется, "в пекло", потому что это рядом с Ближним Востоком: все мы знаем, как Турция участвует во всех этих мероприятиях, это один из гарантов сирийского урегулирования и так далее. Поэтому, я считаю, что выбор очень и очень правильный и вполне рациональный", – сказал Александр Вавилов.

По мнению дипломата, назначенный посол РФ в Турции окажется "нужным человеком на нужном месте".

"Естественно, на новом посту, ему (можно) только пожелать, нашему общему другу, самых лучших достижений, успехов и свершений. Ну и, естественно, конечно, проявлять осторожность, потому что все мы знаем отлично и ситуацию в Сирии, и ситуацию в соседней с ней Турции, и разгул исламистов. Поэтому здесь, конечно, нужно учитывать и опыт печальный и трагический его предшественника (Андрея Карлова). Но я думаю, что это человек (Алексей Ерхов) вполне подходящий именно на это место. Он не новичок, знает ситуацию и ориентируется в ней, конечно. Нужный человек на нужном месте", – заключил Александр Вавилов.

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