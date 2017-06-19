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Политолог о продлении санкций против Крыма: ЕС отнюдь не "белый и пушистый"

12:5419.06.2017
(обновлено: 12:55 19.06.2017)
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© AFP 2017 / Emmanuel DunandЗдание Совета ЕС в Брюсселе, БельгияЗдание Совета ЕС в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Евросоюз без обсуждения продлил на год действие санкций против Крыма. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что как минимум до 2018 года не стоит ожидать изменений в санкционной политике Запада.

Главы МИД стран – членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма, сообщил Совет ЕС.

Срок нынешних санкций против полуострова должен был истечь 23 июня.

Отмечается, что ограничения продлены "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года".

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ганжара о продлении ЕС санкций против Крыма: это только сплачивает крымчан

Совет напоминает, что "меры ограничены территорией Крыма и Севастополя" и запрещают гражданам и расположенным в странах Евросоюза компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

Санкции против Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

Также США и ЕС ввели персональные санкции против ряда депутатов от Крыма. В Вашингтоне не раз заявляли, что оставят в силе санкции в связи с присоединением Крыма до тех пор, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин считает действия европейских стран вполне предсказуемыми.

"Ничего удивительного в продлении санкций Евросоюзом нет, это ожидалось изначально. Почему-то принято считать, что только Соединенные Штаты оказывают давление на Россию и противостоят ей, а Евросоюз такой "белый и пушистый", и все эти годы с начала украинского кризиса он только и думает о том, как бы ему с Россией помириться. Давайте отбросим эти розовые очки. По сути, не было бы Евросоюза в нынешних границах, если бы не геополитическая катастрофа – распад Советского Союза. И в Европе это прекрасно понимают. Поэтому воссоединение Крыма с Россией для них стало как набатный колокол – что Россия начинает восстанавливаться", – сказал Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, смягчения санкционной политики Запада не стоит ждать как минимум до 2018 года.

"Цели Евросоюза сейчас, как и США, одни, и их очень хорошо сформулировал президент России Владимир Путин: победители в "холодной войне" хотят додавить Россию. Поэтому непризнание итогов референдума, поэтому санкции, в том числе за действия Киева в Донбассе. И так будет продолжаться до тех пор, пока Евросоюз будет надеяться, что подобными методами ему удастся Россию "сломать". А так как они, в первую очередь, рассчитывают это сделать под (президентские) выборы 2018 года – рассчитывают, что у нас будет политический кризис, нестабильность – то, естественно, до 2018 года они никакие санкции отменять не будут", – считает политолог.

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