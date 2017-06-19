Мнение: США разграничили Сирию и определили там зоны своего влияния

В возглавляемой США коалиции заявили, что связывались с военными РФ после инцидента с сирийским Су-22. Эксперт Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что атаки США на сирийские войска – часть сценария фрагментации Сирии.

Международная коалиция, возглавляемая США, 18 июня в районе Ракки сбила истребитель сирийских ВВС. Официальный Дамаск заявил, что борт участвовал в операции, которую проводили силы ополчения и правительственная армия против группировки "Исламское государство"*.

Штаб возглавляемой США международной коалиции подтвердил, что американский истребитель сбил самолет сирийских военно-воздушных сил. Утверждается, что сирийский Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции. В штабе коалиции заявили, что связались с российскими военными через канал по снижению уровня конфликтов.

"Коалиция, задачей которой является уничтожение террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, не стремится воевать с сирийским режимом, российскими (военными) или с силами, которые сотрудничают с режимом, однако она не будет колебаться ради защиты сил коалиции или партнеров от любой угрозы", – добавили в штабе коалиции.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что атакуя сирийские правительственные войска, американские военные фактически работают на расчленение Сирии.

"Складывается четкое ощущение, что Соединенные Штаты Америки разграничили для себя Сирию, определили там зоны своего влияния, и никого близко к ним не подпускают. Отсюда такого рода инциденты. И это не имеет отношения к тем зонам деэскалации, которые были созданы в Сирии по итогам переговоров в Астане представителей России, Ирана и Турции. Американцы поддержали эти договоренности – но сами к ним не присоединились. Отсюда такая невнятная их позиция. С российским Минобороны они контакты поддерживают – эти договоренности и раньше работали и сейчас, видимо, работают. Но как дальше будут развиваться события – непонятно", – сказал Станислав Тарасов.

По его мнению, США рассчитывают использовать бои за Ракку, чтобы включить в дальнейшем этот город в свою фактическую зону влияния в Сирии.

"Битва за Ракку продолжается. Американцы считают, что это будет кровавая битва, и что быстрых побед там ждать не надо. И в то же время мы видим, что они используют эту ситуацию, и четко отрабатывают сценарий фрагментации Сирии", – заключил Станислав Тарасов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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