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Политолог: в планах Порошенко по Донбассу есть двойной политический смысл

11:2519.06.2017
(обновлено: 11:28 19.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время церемонии встречи самолета ВВС США с американскими бронеавтомобилямиПрезидент Украины Петр Порошенко во время церемонии встречи самолета ВВС США с американскими бронеавтомобилями
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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СМИ узнали о планах президента Украины Петра Порошенко по реинтеграции Донбасса. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что об этих планах в Киеве заговорили перед началом визита украинского лидера в США.

Власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Раде.

Бойцы Народной милиции Луганской народной республики во время тактических учений в Луганской области
© РИА Новости / Николай Сидоров
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"Кроме того, согласно новому законопроекту, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между "отдельными районами" и территориями, подконтрольными Киеву", – отмечает газета.

Также планируется снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения: нынешний лимит, составляющий 50 килограммов на одну легковую машину, повысят до 180 килограммов.

По словам источника, близкого к администрации президента Украины, пока не решено, на какие территории распространится военное положение, предусматриваемое законопроектом.

"Скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом", – пишет издание.

Президент Украины Петр Порошенко
© Пресс-служба президента Украины
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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия закона.

Позднее премьер Владимир Гройсман призвал использовать в разработке законопроекта опыт Хорватии, которая "вернула себе утраченные территории после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что подобные идеи высказываются уже не первый раз.

"Эта инициатива существует достаточно давно, тут нет ничего нового. Просто к ней привлекается внимание в преддверии визита Порошенко в США (19-20 июня – ред.). И сейчас документа еще нет, есть какой-то текст, который никому не явлен, и идет его предварительное обсуждение. То есть о нем говорят, но содержания нет. Это такие риторические фигуры, которые должны создать Порошенко имидж не только "ястреба", но и человека, который думает о мирных путях урегулирования", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

Он считает, что введение военного положения, по сути, развяжет Киеву руки. Да и выплата пенсий украинские власти будут использовать в своих целях.

"Если разбирать те крупицы информации, которые просочились, то там ничего сенсационного нет. Во-первых, речь идет о введении военного положения. Ведь если страна ведет войну, это дает ей некоторое право ограничивать права и свободы людей совершенно естественным образом. Что касается пенсий, то, чтобы их получить, жители Донбасса должны идти на очень сложные процедуры, связанные с многократным пересечением линии соприкосновения, проверками, предоставлением документов, что делает практически невозможным их получение. И за эти пенсии, в том числе, их (киевские власти) критикуют их иностранные союзники. Так что эти вопросы необходимо было решить уже давно", – отметил политолог.

Кроме того, по его мнению, в подобных инициативах есть еще и политический смысл.

"В целом никаких прорывов нет, соответственно, мер, которые действительно хоть как-то помогут людям, тоже нет. Это все просто имитация добрых дел. И в этом есть еще и политический смысл. Первое – это такая дополнительная строчка к программе Порошенко, что Киев не только ведет войну против "агрессора", но еще и заботится о людях. И есть еще и внутренний политический смысл: военное положение отменяет участие населения в выборах, а соответственно, серьезная часть электората фактически теряет право голосовать. А Петр Алексеевич (Порошенко) уже начал свою предвыборную гонку, и исключение заведомо нелояльных из списка избирателей – это хороший и продуманный ход", – заключил Александр Асафов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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