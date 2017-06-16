Ганжара: Киев будет захлебываться в "крымской" истерии, ни на что не влияя

Киев пригрозил немецкой группе Scooter восьмью годами тюрьмы за концерт в Крыму. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это только подстегнет интерес музыкантов к полуострову.

Музыкантам из немецкой группе Scooter может грозить до восьми лет тюрьмы за выступление на фестивале в Балаклаве под Севастополем. Об этом немецкому таблоиду Bild сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Он пояснил, что, согласно украинским законам, иностранцы могут посещать Крым только с особого разрешения Киева, а въезжать на полуостров при этом полагается с территории Украины. Однако, как рассказал менеджер группы, музыканты во главе с Эйч Пи Бакстером полетят в Крым через Москву.

Такое нарушение карается лишением свободы на срок от одного до восьми лет в зависимости от обстоятельств, заявил Енин. По его словам, сейчас уже "идут расследования в отношении нескольких иностранцев, которые нелегально проникли на Крымский полуостров".

И хотя, как пишет издание, участников группы вряд ли лишат свободы, Scooter непременно грозят санкции. В пример Bild приводит ситуацию с российской певицей Юлией Самойловой, которой запретили въезд на Украину на три года. Из-за этого Самойлова не смогла представить Россию на Евровидении-2017.

Bild также выяснил, Scooter может нарушить еще один украинский закон – "О концертной деятельности". По нему посредниками при организации концертов в Крыму быть только украинские фирмы, а выступление Scooter организует российская компания.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что угрозы Киева не повлияют на решение музыкантов выступить в Крыму.

"Я думаю, что группа Scooter не поведется на эти угрозы. Риторика Киева, скорее всего, только еще больше подстегнет музыкантов к визиту в Крым. К сожалению, сегодня антироссийская и антикрымская истерия в украинском государстве приводит к нечеловечным поступкам в отношении представителей сферы культуры, прежде всего, нашей страны. Сейчас это вылилось против одной из известнейших европейских музыкальных групп", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев в данном случае ни на что повлиять не может.

"Уже очевидна устойчивая тенденция: несмотря на агрессивную риторику Киева, Крым все больше и больше посещают различные представители Европейского союза, международной общественности, различных сфер – культуры, политики. Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. В Крым едут, и с каждым годом эта тенденция будет только нарастать. А Киев будет захлебываться в этой антироссийской, антикрымской истерии, никоим образом не влияя на ситуацию", – уверен Владислав Ганжара.

Фестиваль ZB Fest пройдет на виноградниках в Балаклавской долине 4 и 5 августа. На нем, помимо Scooter, должны выступить российские группы "Ленинград" (Сергей Шнуров), "Серьга" (Сергей Галанин), "Бригада С" (Гарик Сукачев) и Дмитрий Билан.

Некоторые из них уже числятся в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", которые публикует личные данные тех, кого считает "врагами Украины". В "черном списке", который пополняется практически ежедневно, значатся несколько десятков российских музыкантов и артистов, главное "преступление" которых – выступления в Крыму.

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