Эксперт: американцы "подозрительно" относятся к поведению Трампа

Только треть опрошенных американцев положительно оценили отношения президента США Дональда Трампа с Россией. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Васильев отметил, что итоги опроса близки по цифрам к уровню поддержки американцами самого Трампа.

Более 60% американцев оценивают подход президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией отрицательно, свидетельствуют данные центра исследования общественного мнения Gallup International.

Сообщается, что лишь 30% опрошенных оценили отношения Трампа с Москвой положительно, в то время как 66% респондентов заявили, что неодобрительно относятся к этому аспекту деятельности главы государства.

Опрос проводился с 7 по 11 июня, в нем приняли участие более тысячи человек.

В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал мнение, что американцев скорее не устраивает то, что Дональд Трамп до сих пор не смог выработать четких подходов к отношениям с Россией.

"Подозрительное отношение или недоверие к Трампу в его отношениях с Россией прослеживается давно. Опросы были проведены не только сейчас, но и в марте, и еще раньше. Как раз эти 60% недоверия примерно и держатся на одном уровне. Причина может быть еще фундаментальнее – нет никаких сдвигов и никаких конкретных действий на пути российско-американских отношений. Все больше идут разговоры, всякие пересуды. И они в общественном мнении создают именно такое двойственное отношение к российско-американским отношениям", – считает Владимир Васильев.

При этом он указал на интересную закономерность – среди американцев уровень поддержки политики Трампа по отношению к России близок к уровню поддержки самого президента США.

"Если посмотреть в целом на опросы общественного мнения, то их результаты примерно совпадают с той поддержкой, которая есть у Трампа. Она находится где-то на уровне 40%, а 60% не одобряют. То есть, это "подозрительное" отношение к тому, как ведет себя Дональд Трамп – какие-то де у него есть расчеты и какие-то связи с Россией, которые ему и его семье постоянно приписывают – это все и создает фон, по которому американцы оценивают деятельность Трампа на "российском" направлении", – полагает Владимир Васильев.

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