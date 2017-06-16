Украинский политолог: расследование убийства Вороненкова – "большая игра"

На Украине прошли обыски и задержания подозреваемых по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Украинский политолог Владимир Скачко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что тем самым киевские власти просто хотят показать, что они есть.

В городе Павлоград Днепропетровской области правоохранители провели обыски и задержания по делу об убийстве в марте этого года в центре Киева бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности – обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий", – говорится в сообщении.

Как уточняют местные СМИ, в результате этих действий задержан активист "Павлоградской самообороны" и "Правого сектора"* Ярослав Тарасенко. Сотрудники СБУ увезли его без каких-либо объяснений, сообщается на сайте павлоград.dp.ua.

Украинский политический обозреватель, политолог Владимир Скачко считает, что у задержания подозреваемых по делу об убийстве Вороненкова есть две стороны.

"Для внешних кураторов Украины – это попытка показать, что власть на Украине контролирует разгул криминала и правого экстремизма. А для внутреннего потребления – это элементарные попытки показать, что власть на Украине есть, а также попытка придавить так называемую "партию войны", которая распорошена дисперсно по всем регионам страны. Причем делается это вот так показательно в Днепропетровской области. Днепропетровская область и город Днепропетровск, ныне Днепр – это чуть ли не родоначальник так называемых добровольческих батальонов, которые финансировал (украинский олигарх) Игорь Коломойский. Оттуда пошла эта зараза, и украинские батальоны смерти и "тонтон-макуты"", – сказал Владимир Скачко в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что за последние несколько лет ни одно резонансное убийство на Украине не было раскрыто.

"На Украине ни одно резонансное преступление, не только при этом режиме, но и за последние лет 15, не раскрыто. Начиная с убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Обошлись какими-то посадками незначительных людей, возможно, даже исполнителей преступления, но не вышли на заказ, а, следовательно, и не выяснили первопричину преступления. Так вот длится это до сегодняшнего дня. А сейчас, когда практически развалены правоохранительные органы, поставлены в парадигму жесткого обслуживания власти, никто ничего без команды обслуживать не будет. Все вырождается в какой-то "фейк"", – считает политолог.

Поэтому, по его мнению, не стоит рассчитывать, что данное преступление будет действительно раскрыто.

"Никаких шансов на успех в расследовании нет, к сожалению, и не предвидится, потому что, по большому счету, все это – большая игра. С одной стороны, нынешний киевский режим как бы пытается придавить разгул экстремизма и не дать вырваться этому джину из бутылки. А с другой стороны, он заигрывает, потому что именно эти батальоны, "эскадроны смерти" можно натравить, послать убивать своих политических оппонентов. Вороненков – просто повод. Это такая трагическая "петрушка". Его просто-напросто застрелили в каких-то непонятных разборках то ли по политическим делам, то ли по коммерческим делам, то ли просто как информационно-политический повод для каких-то движений, которые не удались на Украине", – заключил Владимир Скачко.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил стрелявшего в экс-депутата, позже тот скончался в больнице. Убийцей оказался Павел Паршов, год отслуживший в Нацгвардии Украины. В МВД считают, что у него были сообщники.

Вороненков вместе с женой Марией Максаковой, также бывшим депутатом Госдумы, уехал на Украину в прошлом году. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете увидели в этом попытку скрыться от следствия. В России Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания на Молодежной улице в Москве.

*Экстремистская организация запрещена в России

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