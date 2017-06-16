Мнение: у США в вопросе антироссийских санкций – циничная логика картежника

Берлин и Вена отметили, что американский проект новых санкций против РФ ударит и по интересам Европы. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что глобалистски настроенные круги США не собираются учитывать интересы России и ЕС.

Новые антироссийские санкции, которые сейчас обсуждаются в конгрессе США, вызвали негативную реакцию в Евросоюзе. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выступили с резкой критикой американского законопроекта, в котором увидели угрозу энергообеспечению Европы.

В совместном заявлении Кристиана Керна и Зигмара Габриэля, опубликованном МИД Германии, отмечается: "Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы".

Керн и Габриэль отмечают, что в американском законопроекте "с замечательной открытостью" описывается, о чем идет речь: о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа с европейского рынка. Политики уверены, что энергоснабжение Европы – дело самой Европы, а не Соединенных Штатов. "Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", – говорится в документе.

Ранее сенат США одобрил новые антироссийские меры, которые были представлены в виде поправки к законопроекту о санкциях против Ирана. Законопроект, в частности, предусматривает возможность санкций против компаний, которые вложат в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставить услуги и технологии или информационную поддержку.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американский истеблишмент намерен жестко навязывать другим странам свои условия.

"Чтобы понять, что происходит, мы должны вспомнить, что творится в самой Америке. Госдолг США достиг размеров американского ВВП, а вклад этой страны в мировой ВВП в два раза меньше того, что США потребляют. То есть, если они не будут навязывать другим свои условия, то последствия трудно будет предсказать: "Великая депрессия" покажется "цветочками"", – считает Леонид Крутаков.

По его мнению, глобалистски настроенные элиты США не намерены учитывать интересы ни России, ни ЕС.

"Мы находимся в очень жесткой точке противостояния, с которой никто отступить не может. Нужно садиться договариваться – но любой договор для Америки выглядит как проигрыш. Поэтому они стараются "продавить" (президента США Дональда) Трампа. Между тем, само избрание Трампа было свидетельством потери актуальности проекта "большой глобализации", который продвигали и Клинтоны, и Буши. И казалось, что теперь-то должны чуть-чуть отыграть назад, пойти на какой-то компромисс – но, как видим, те силы, которые проиграли на выборах (в США), очень влиятельны и не собираются отступать, ведь в этот проект вложены колоссальные деньги. Тут вопрос – абсолютно циничный. Он – как карточный долг, то есть решаться он будет не на основании каких-то гуманистических подходов, или с учетом интересов России или Европы. Там совсем другие представления", – полагает Леонид Крутаков.

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