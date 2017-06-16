Эксперт: никогда американский СПГ не будет дешевле российского газа

Администрация президента США считает эффективными антироссийские санкции, сообщили в Белом доме. При этом, как отметил в эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, иностранные компании санкций не поддержали.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа считает достаточно эффективными уже введенные в отношении России санкции, передают СМИ.

Как заявила Сара Хакаби-Сандерс на брифинге, действующие санкции в отношении России – именно то средство, которое заставит Москву выполнять свои обязательства по "прекращению кризиса на Украине".

Она также добавила, что Белый дом рассматривает проект новых санкций против России, которые одобрил сенат США.

Новые антироссийские ограничительные меры предусматривают сокращение максимального срока финансирования для подсанкционных российских банков и компаний нефтегазового сектора. Кроме того, законопроект предполагает возможность применения санкций к тем, кто намерен вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов, предоставить им услуги, технологии или информационную поддержку.

Накануне глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили этот законопроект, отметив, что речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке".

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль напомнил, что уже введенные США санкции не смогли помешать нормальной работе нефтегазовой отрасли России.

"Если говорить о нефтегазовом комплексе, то какого-то существенного влияния эти санкции не оказали. Скорее, наоборот – за последние годы мы увеличили добычу нефти и газа… Многие компании: американские, итальянские, немецкие продолжали и продолжают работать на наших промыслах. Вообще, с самого начала бизнес выступал против санкций. И мы сегодня видим, что американские компании продолжают у нас работать. Многие немецкие компании выступали и выступают против санкций. Я полагаю, что здесь интересы бизнеса важнее, и общими усилиями эти санкции будут потихонечку отменены", – сказал Геннадий Шмаль.

По его мнению, новые санкции в отношении России, которые планируют принять в США, не смогут изменить ситуацию на газовом рынке Европы.

"Американцы пытаются организовать подачу своего сжиженного газа в Европу. Но могу с полным основанием сказать, что никогда американский СПГ не будет дешевле российского газа, который сегодня поступает в Европу по трубам. Себе в убыток они могут какое-то время поработать, но вечно этого не может быть… Думаю, что "Северный поток-2" будет, безусловно, построен, равно как и "Турецкий поток". В перспективе экспорт (российского) газа в Европу будет расти. Хоть потребность по годам примерно одинакова, но надо учитывать, что собственная добыча газа в Европе снижается. Думаю, что в ближайшие двадцать лет экономика Европы во многом будет связана с нашим российским газом и с нефтью тоже", – заключил Геннадий Шмаль.

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