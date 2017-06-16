США
16.0616 июня15:32МСК
USD57.74+0.30
EUR64.46+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: никогда американский СПГ не будет дешевле российского газа

15:1516.06.2017
(обновлено: 15:16 16.06.2017)
0140
© AP Photo / Lukasz SzelemejТанкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, ПольшаТанкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Администрация президента США считает эффективными антироссийские санкции, сообщили в Белом доме. При этом, как отметил в эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, иностранные компании санкций не поддержали.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа считает достаточно эффективными уже введенные в отношении России санкции, передают СМИ. 

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Back in the USSR. Сенат США вернулся в "холодную войну"

Как заявила Сара Хакаби-Сандерс на брифинге, действующие санкции в отношении России – именно то средство, которое заставит Москву выполнять свои обязательства по "прекращению кризиса на Украине". 

Она также добавила, что Белый дом рассматривает проект новых санкций против России, которые одобрил сенат США. 

Новые антироссийские ограничительные меры предусматривают сокращение максимального срока финансирования для подсанкционных российских банков и компаний нефтегазового сектора. Кроме того, законопроект предполагает возможность применения санкций к тем, кто намерен вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов, предоставить им услуги, технологии или информационную поддержку.

Участок магистрального газопровода, архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Эксперт об осуждении США в Австрии и ФРГ: санкции вышли за разумные границы

Накануне глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили этот законопроект, отметив, что речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". 

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль напомнил, что уже введенные США санкции не смогли помешать нормальной работе нефтегазовой отрасли России.

"Если говорить о нефтегазовом комплексе, то какого-то существенного влияния эти санкции не оказали. Скорее, наоборот – за последние годы мы увеличили добычу нефти и газа… Многие компании: американские, итальянские, немецкие продолжали и продолжают работать на наших промыслах. Вообще, с самого начала бизнес выступал против санкций. И мы сегодня видим, что американские компании продолжают у нас работать. Многие немецкие компании выступали и выступают против санкций. Я полагаю, что здесь интересы бизнеса важнее, и общими усилиями эти санкции будут потихонечку отменены", – сказал Геннадий Шмаль.

По его мнению, новые санкции в отношении России, которые планируют принять в США, не смогут изменить ситуацию на газовом рынке Европы.

"Американцы пытаются организовать подачу своего сжиженного газа в Европу. Но могу с полным основанием сказать, что никогда американский СПГ не будет дешевле российского газа, который сегодня поступает в Европу по трубам. Себе в убыток они могут какое-то время поработать, но вечно этого не может быть… Думаю, что "Северный поток-2" будет, безусловно, построен, равно как и "Турецкий поток". В перспективе экспорт (российского) газа в Европу будет расти. Хоть потребность по годам примерно одинакова, но надо учитывать, что собственная добыча газа в Европе снижается. Думаю, что в ближайшие двадцать лет экономика Европы во многом будет связана с нашим российским газом и с нефтью тоже", – заключил Геннадий Шмаль.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена