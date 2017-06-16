Политолог: украинцы поняли, почему в стране хаос

Американское издание New York Observer рассказало, как украинцы потеряли веру в киевскую власть. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для нового Майдана на Украине будет достаточно "одной спички".

На фоне тяжелого социального, политического и экономического кризиса граждане Украины все чаще видят в представителях власти изменников родины, пишет американское издание New York Observer.

Евромайдан закончился три с половиной года назад, а постреволюционный хаос еще продолжается, считает автор статьи. "Украинцы больше не понимают, что происходит в стране. Самое популярное слово сегодня – "зрада" или измена. Украинцы видят измену повсюду", – утверждает он и обращает внимание на недавние обвинения в адрес Юлии Тимошенко в предательстве интересов государства.

Порядка 80% граждан не доверяют председателю Верховной рады Андрею Парубию, главе МВД Арсену Авакову и руководителю СНБО Александру Турчинову. Уровень поддержки президента также очень низок: 78% опрошенных не одобряют его действий. Такие цифры вполне оправданны, полагает автор, и предлагает взглянуть на статистику.

Сейчас в Раде обсуждают законопроект о повышении пенсий до 1500 гривен (60 долларов). До майдана они были в три раза выше. Средний ежемесячный доход составлял 410 долларов, а сегодня он равняется 230. По данным ООН, 60% украинцев живут за чертой бедности, хотя еще в 2015 году доля малоимущих не превышала 28%. Бесплатная медицинская помощь, гарантированная 49-й статьей конституции, также канула в лету.

Киев не только отказывается от своих социальных и экономических обязательств, но и демонстрирует нежелание развивать демократические институты, говорится в статье. Так, замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука недавно заявил, что Украина нуждается в диктатуре, поскольку это, по его мнению, единственная эффективная форма государственного управления. В Раде сегодня можно услышать разговоры о "новой ночи длинных ножей" и расправами над оппозицией. "Оружие одерживает верх над законом", – резюмирует автор.

Политолог Владимир Корнилов считает, что большинство украинцев, судя по недавним соцопросам, действительно разочаровались в Майдане.

"Собственно говоря, и Майдан-то многие не одобряли, и по мере того, как Украина все больше погружалась в этот хаос, в постмайданное беззаконие, даже те, кто поддерживал Майдан, стали понимать, что их явно обманули, и Украина находится в состоянии той самой "зрады", о которой упомянул New York Observer. Буквально на днях был опубликован опрос, согласно которому 85% население Украины считает, что страна находится в состоянии хаоса, а 75% считают, что она вообще находится в состоянии полного развала", – сказал Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.

Политолог обратил внимание, что данная статья появилась в американском издании. При этом он отметил, что Киев обычно достаточно болезненно реагирует на подобные публикации.

"Подобного рода статьи в американских изданиях уже появлялись. И все помнят болезненную реакцию (президента Украины) Петра Порошенко на соответствующие статьи, он все это списывает на гибридную войну, которая якобы ведется против Украины. А как еще это объяснить? Понятно, что во всем опять Россия и русские виноваты, они в этих изданиях эти статьи якобы и размещают. Да и в целом подобные статьи (как в New York Observer) с подробным анализом социологических данных теряются на фоне комментариев всевозможных "кремленологов", бывших советологов, якобы специалистов по России, которые никогда не были в России. То есть это одна статья на сотню-другую всевозможных колонок и комментариев "говорящих голов", они теряются в этом", – отметил Владимир Корнилов.

По его мнению, в случае досрочных выборов на Украине вряд ли стоит ожидать, что они будут честными. И все это вполне может привести к бунту против власти.

"В целом на Украине сейчас никто не борется за рейтинги. Все понимают, как будут проходить выборы. Где-нибудь боевики придут, где-нибудь полиция все решит, всевозможные силовики… Никому уже не интересно, у кого какой рейтинг, все борются за право объявить своего победителя, и какими методами это будет сделано, никого не волнует. Все готовятся к досрочным выборам, и действующая власть в том числе. При этом простые украинцы это видят. И подавляющее большинство украинцев считают, что главная проблема хаоса на Украине – это не война в Донбассе, а непрофессионализм и коррумпированность постмайданной власти. Сейчас процентов 70 украинцев готовы к протестным действиям, к беспорядкам, к бунтам против нынешней власти. При этом в 2004 году, накануне первого Майдана, к подобным действиям было готово 5-7%, но, тем не менее, все это вылилось в Майдан. Сейчас одной спички будет достаточно, чтобы опять начались беспорядки на Украине", – заключил политолог.

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