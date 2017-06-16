Эксперт о задержании КНДР яхты Katalexa: воды Северной Кореи – особый район

Северокорейское судно задержало российскую яхту Katalexa, следовавшую после ремонта из Японии во Владивосток. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Яхта Katalexa с тремя членами экипажа на борту в настоящее время находится в северокорейском порту Раджин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в КНДР Денис Самсонов.

Ранее в Морском координационно-спасательном центре Владивостока рассказали, что яхта была задержана северокорейским судном в западной части Японского моря в четверг. Руководитель яхт-клуба "Алые паруса" во Владивостоке Артем Моисеенков уточнил, что экипаж возвращался в Приморье после двухмесячного ремонта в Японии.

"Корейская сторона сообщила нам, что яхта находится в порту Раджин. Она была туда доставлена около 22.00 в четверг (около 16.00 мск). В посольстве создан штаб с советником-посланником Александром Минаевым, посол Александр Мацегора лично занимается всеми вопросами, связанными с яхтой Katalexa", – сообщил Самсонов.

По его словам, северокорейские власти пока не объяснили, каким образом яхта оказалась на их территории.

В Раджин выехал российский генеральный консул в Чондине Юрий Бочкарев, дипломат намерен поговорить с членами экипажа Katalexa, добавил пресс-атташе дипмиссии.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что территориальные воды Северной Кореи – это особый район, и экипаж яхты должен был это предусмотреть.

"Это незнание экипажем этой яхты внутреннего северокорейского законодательства. После Японии заходить в территориальные воды Северной Кореи не рекомендуется. В принципе, территориальные воды Северной Кореи – это особый район, где действуют законы, которые не всегда "адекватны" международному праву. То, что северокорейцы задерживают любые суда, яхты, это известно. В прошлом году аналогичный случай был с задержанием яхты из Владивостока. Экипаж должен был предполагать возникновение подобной ситуации. Как правило, со временем, после выяснения всех обстоятельств, Северная Корея выпускает такие корабли, но, конечно, не без участия нашего МИД, который в этой ситуации всегда принимает сторону российских моряков", – сказал Дмитрий Литовкин.

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