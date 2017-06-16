Мнение: выдача в США ордеров на арест охранников Эрдогана – обмен щелчками

Полиция США намерена арестовать охранников президента Турции Реджепа Эрдогана. Дипломат Александр Вавилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае на выдаче ордеров на арест все и "заглохнет".

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер на совместной пресс-конференции объявили о том, что выданы ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице.

В розыске числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Ньюзэм призвал их прибыть в США и ответить по закону.

"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они (охранники Эрдогана – ред.) должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", – заявил Ньюзэм.

Сам Эрдоган резко отреагировал на решение правоохранительных органов США, пообещав ответить на это "политическими и правовыми методами". "Когда я находился в США, члены РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и FETO, организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Если бы в Турции такое произошло, вы можете представить, что было бы? Вчера арестовали двух наших граждан, для 12 моих охранников они выпустили решение об аресте. Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?", – заявил турецкий лидер.

После выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана посол США в Турции был вызван в МИД страны. "До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований"", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов считает, что своими действиями охранники турецкого президента хотели продемонстрировать независимость Турции. Однако подобное поведение является нарушением международных норм.

"Такое поведение охранников президента на чужой территории – достаточно вызывающее. Это такая демонстрация независимости Эрдогана, его самостоятельных решений, его самостоятельного курса. Но по всем канонам международного права это, конечно, нарушение. Это несомненно. Чтобы Турция не проявляла слишком большую самостоятельность, чтобы турки проявляли уважение, со стороны США и предпринимаются такие действия", – сказал Александр Вавилов в эфире радио Sputnik.

В целом, по его мнению, вряд ли данный инцидент кардинальным образом скажется на отношениях Турции и США.

"Турция и США просто обмениваются такими "щелчками", ничего серьезного не будет. Турция с американцами ссориться по серьезному не будет, и США то же самое. Недавно, выступая в сенате, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Турция имеет большое значение и для США, и для НАТО, и для Европы. И еще маленький штришок: турецкая армия – вторая по численности в НАТО. Кроме того, Турция достаточно глубоко интегрирована в мировую экономику и в отношения с США. Так что, я думаю, каких-то кардинальных перемен (в отношениях двух стран – ред.) не будет. Это такой, что называется, "обмен любезностями". Я думаю, на этом все потихонечку и "заглохнет"", – заключил дипломат.

Во время майского визита Эрдогана в Соединенные Штаты произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Согласно видеозаписи с места инцидента, турецкий лидер наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Анкаре протест. Турция отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

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