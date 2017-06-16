США
16.0616 июня12:13МСК
USD57.44+0.41
EUR64.28+0.33
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: выдача в США ордеров на арест охранников Эрдогана – обмен щелчками

11:4316.06.2017
(обновлено: 11:45 16.06.2017)
0610
© AP Photo / Alex BrandonПресс-конференция в Вашинтоне, на которой объявили о выдаче ордеров на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа ЭрдоганаПресс-конференция в Вашинтоне, на которой объявили о выдаче ордеров на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
© AP Photo / Alex Brandon
Полиция США намерена арестовать охранников президента Турции Реджепа Эрдогана. Дипломат Александр Вавилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае на выдаче ордеров на арест все и "заглохнет".

Шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер на совместной пресс-конференции объявили о том, что выданы ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице.

В розыске числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Ньюзэм призвал их прибыть в США и ответить по закону.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к своим сторонникам после заявления немецких спецслужб. 25 марта 2017 года
© AP Photo / Kayhan Ozer/Presidential Press Service, Pool
О ближневосточных президентах и турецких помидорах: многоликий Эрдоган

"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они (охранники Эрдогана – ред.) должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", – заявил Ньюзэм.

Сам Эрдоган резко отреагировал на решение правоохранительных органов США, пообещав ответить на это "политическими и правовыми методами". "Когда я находился в США, члены РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и FETO, организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Если бы в Турции такое произошло, вы можете представить, что было бы? Вчера арестовали двух наших граждан, для 12 моих охранников они выпустили решение об аресте. Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?", – заявил турецкий лидер.

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2017 / Virginia Mayo
Военный политолог: Турция и НАТО все больше отдаляются друг от друга

После выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана посол США в Турции был вызван в МИД страны. "До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований"", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов считает, что своими действиями охранники турецкого президента хотели продемонстрировать независимость Турции. Однако подобное поведение является нарушением международных норм.

"Такое поведение охранников президента на чужой территории – достаточно вызывающее. Это такая демонстрация независимости Эрдогана, его самостоятельных решений, его самостоятельного курса. Но по всем канонам международного права это, конечно, нарушение. Это несомненно. Чтобы Турция не проявляла слишком большую самостоятельность, чтобы турки проявляли уважение, со стороны США и предпринимаются такие действия", – сказал Александр Вавилов в эфире радио Sputnik.

В целом, по его мнению, вряд ли данный инцидент кардинальным образом скажется на отношениях Турции и США.

"Турция и США просто обмениваются такими "щелчками", ничего серьезного не будет. Турция с американцами ссориться по серьезному не будет, и США то же самое. Недавно, выступая в сенате, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Турция имеет большое значение и для США, и для НАТО, и для Европы. И еще маленький штришок: турецкая армия – вторая по численности в НАТО. Кроме того, Турция достаточно глубоко интегрирована в мировую экономику и в отношения с США. Так что, я думаю, каких-то кардинальных перемен (в отношениях двух стран – ред.) не будет. Это такой, что называется, "обмен любезностями". Я думаю, на этом все потихонечку и "заглохнет"", – заключил дипломат.

Во время майского визита Эрдогана в Соединенные Штаты произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Согласно видеозаписи с места инцидента, турецкий лидер наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Анкаре протест. Турция отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена