Эксперт: лидеры ИГ* бегут, но разгромом отрядов боевиков все не закончится

Прессе стало известно, куда перебираются главари ИГ* из осажденных Ракки и Мосула. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на разгроме организованных отрядов ИГ* борьба с этой террористической группировкой не закончится.

Многие главари ИГ* перебрались из Ракки и Мосула, которые штурмуют силы международной коалиции, в сирийский город Эль-Маядин, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники в США и Сирии.

Город расположен в центре долины реки Евфрат на границе с Ираком. Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке для ее блокировки.

Наземное наступление при поддержке американских спецназа и авиации США ведут Сирийские демократические силы, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на разгроме организованных отрядов ИГ* борьба с этой террористической группировкой не закончится.

"То, что главари бегут, говорит о том, что ИГ* терпит поражение. Если говорить о перспективах того, что может последовать за военным поражением ИГ*, то здесь несколько версий. Думаю, что на разгроме организованных отрядов этой террористической группировки борьба не закончится. Во-первых, возможен переход боевиков ИГ* к партизанской борьбе. Во-вторых – и об этом главари организации открыто говорили – возможно "растворение" их отрядов среди местного населения, создание "спящих" ячеек и ожидание команды на возобновление вооруженной борьбы. Также возможно перемещение боевиков в другие районы Сирии и Ирака, что собственно, уже идет, а также в другие страны – в Афганистан, в Ливию. Это тоже уже происходит. Также возможно перемещение боевиков под видом сирийских беженцев в Западную Европу, что, насколько известно, тоже уже идет", – отметил Борис Долгов.

По его словам, идеология ИГ* продолжает сохранять свою привлекательность для части мусульманского населения.

"Военное поражение ИГ* близится, я думаю, но на этом нельзя ставить точку в борьбе с этой террористической организацией. И тем более – в борьбе с ее идеологией, которая сохраняет свою привлекательность для части мусульманского населения. Обещания создать самое справедливое государство, которые раздают идеологи ИГ*, оказывают свое воздействие, и, думаю, даже после краха самой ИГ* эта идеология продолжит существовать", – заключил Борис Долгов.

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