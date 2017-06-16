Мнение: фильм Стоуна – это попытка использовать здравый смысл против мифов

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о вмешательстве США в российские выборы. Эксперт Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что граждане США от СМИ своей страны получают искаженную информацию о России.

США вмешивались в выборы в России всегда, в 2012 году – особенно агрессивно, то же самое делается и на всем постсоветском пространстве и в других странах, заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Стоун спросил, вмешивались ли США в выборы 2012 года в России.

"И в 2000, и в 2012 году – всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно", – сказал Путин. По его словам, вмешательство осуществлялось в том числе и через дипломатов.

"Американские партнеры знают об этом, я и (экс-госсекретарю Джону) Керри говорил, и (экс-президенту Бараку) Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные", – сказал Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что приведенные в фильме факты рядовым американцам не известны.

"Для российских граждан все это – никакое не откровение, что США вмешивались в наши выборы. А американцы в большинстве своем знают о своей стране только все самое хорошее. И чем силен этот фильм ("Интервью Путина"), кроме того, что Стоун – просто очень хороший режиссер? Во-первых, это фильм, снятый именно американским гражданином о России и Путине. Российский фильм можно было бы при желании обвинить в предвзятости, необъективности – а этот фильм снят именно американцем, и, может быть, этот фильм кого-то убедит в США", – сказал Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что граждане США от СМИ своей страны получают необъективную информацию о России.

"Определенная часть американской элиты осознанно раздувает русофобию – причем безо всяких доказательств, а через создание мифов. Это такая методика – постоянно повторять одно и то же, а потом сказать: ну это же все знают. Никто ведь никогда не дал ни одного доказательства, что Россия вмешивалась в американские выборы, но это уже в США считается общим местом. И этот фильм – это попытка использовать здравый смысл против мифологии, и в этом его самая большая сила", – считает Дмитрий Журавлев.

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