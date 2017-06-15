Эксперт об осуждении США в Австрии и ФРГ: санкции вышли за разумные границы

Глава МИД Германии и канцлер Австрии осудили проект новых санкций США в отношении российского ТЭК. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Правосудов отметил, что новый пакет санкций напрямую угрожает экономическим интересам европейцев.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США в отношении российского ТЭК. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном немецким внешнеполитическим ведомством.

Как говорится в документе, Европа и США "бок о бок и в тесном партнерстве" отвечали на действия России в связи с конфликтом на Украине, и совместные действия находятся в общих интересах.

"Однако мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы", – заявили Габриэль и Керн. Они убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.

Накануне американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. В частности, предполагается, что под санкции могут попасть те, кто собирается вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, а также информационную поддержку.

При этом США намерены продолжить противодействие строительству газопровода "Северный поток-2", который, как считают в Вашингтоне, пагубно воздействует на энергобезопасность Евросоюза и на реформы энергетики на Украине.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов выразил мнение, что США пытаются любыми способами поссорить Европу с Россией, в том числе при помощи санкций.

"Все прекрасно понимают, что США совершенно не зависят от поставок газа из России, его поставки идут в Европу. Поэтому американцы и пытаются поссорить нас с Европой. Эти дополнительные санкции, действительно, напрямую могут помешать реализации крупных газовых проектов. Идет откровенное давление на европейские компании и европейские государства. Естественно, им это не нравится. В данном случае мы можем только наблюдать, потому что нас вообще никто не спрашивает. И тут уже все будет зависеть от внутренних договоренностей (между США и ЕС) – как они смогут из этой ситуации выйти", – сказал Сергей Правосудов.

По его мнению, многое сейчас будет зависеть от того, наберутся ли европейцы смелости заблокировать в ЕС новый пакет санкций против России.

"От санкций в основном страдает Европа. При этом власти европейских государств продолжают их поддерживать. Как долго они смогут давить на свой бизнес, мешать ему нормально работать… Все прекрасно понимают, что (ситуация) выходит за какие-то разумные границы. Санкции продлеваются единогласным решением государств, входящих в ЕС. Пока ни одна страна "против" не проголосовала, все голосуют солидарно. Но здесь же идет речь о расширении санкций, которые действительно сильно мешают ЕС. Вопрос – поддержат ли они новую волну санкций или скажут: "нет, мы ограничимся старыми санкциями". Это может быть наиболее адекватный вариант", – заключил Сергей Правосудов.

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