Политолог: РФ старается дистанцироваться от "хитросплетений" политики Киева

В ходе "прямой линии" Владимир Путин заявил, что Россия старается не вмешиваться во внутреннюю ситуацию на Украине. В эфире радио Sputnik политолог Максим Григорьев отметил, что у РФ есть много рычагов влияния, но она их не собирается использовать.

В ходе "прямой линии" президенту дозвонился житель Киева, представившийся Дмитрием, и задал вопрос о том, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто "чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк"". Путин отметил, что не может согласиться с таким мнением, и уточнил, что Россия старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине. При этом он подчеркнул, что у России много друзей на Украине.

В эфире радио Sputnik директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил, что высказывания Владимира Путина о ситуации на Украине были "очень адекватными".

"Прежде всего, Владимир Путин сказал о том, что Россия старается поменьше вмешиваться во внутриполитическую ситуацию на Украине. Это, действительно, так: Россия не играет серьезной роли в политических кампаниях внутри самой Украины, поскольку тот политический хаос, который сейчас есть в стране, создает достаточно сложную в этом плане задачу. Россия старается дистанцироваться от этих "хитросплетений" политики, когда политическая линия Украины смещается, становясь все более оголтелой", – сказал Максим Григорьев.

Он добавил, что Россия может серьезно повлиять на ситуацию на Украине, в том числе на экономику страны, но не собирается этого делать.

"Россия имеет возможности и много рычагов влияния на Украину, которые могут поставить экономику страны в еще более тяжелую ситуацию. Например, на Украине раз за разом радикальные политики говорят о введении визового режима с Россией. В ответ на такие недружественные заявления Россия могла бы просто ввести визовый режим. И тогда огромное количество граждан Украины, которые работают в России, получают деньги и переводят их на родину, просто лишились бы этой возможности. Экономика Украины и сейчас находится на грани краха, но в этом случае она оказалась бы в тяжелейшей ситуации. Россия не делает этого, точно так же как не применяет меры и рычаги, которые у нее есть. Я думаю, об этом говорил президент России", – заключил Максим Григорьев.

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