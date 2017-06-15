Мнение: вопрос не в том, что РФ – "плохая", а в том, что США стали другими

Русофобия в США – это результат обостряющейся внутриполитической борьбы, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии". Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik отметил, что американское общество сегодня расколото как никогда.

В четверг в Москве прошла ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Отвечая на вопросы жителей России, Владимир Путин заявил, что русофобия в США – это результат обостряющейся внутриполитической борьбы.

"То, что сейчас развивается русофобия в Соединенных Штатах, мы это видим. Мы считаем, что это результат, прежде всего, обостряющейся внутриполитической борьбы", – сказал Путин.

Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков считает затронутую тему принципиальной для многих.

"Принципиальный вопрос, который заботит сейчас практически всех – почему в США демонстрируется такой уровень агрессии, особенно в отношении России, почему настолько сильны сейчас антирусские настроения, почему вирус русофобии распространяется настолько быстро и почему действующая американская власть не в состоянии остановить это безумие. Сегодня во время "прямой линии" Владимир Владимирович Путин обратил на это внимание – на то, что русофобия стала "болезнью", и эта болезнь, прежде всего, исходит из того, что есть группы, конфликтующие внутри США. Внутри американского общества существует колоссальный разлом, оно (общество) расколото как никогда", – сказал Сергей Судаков в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в США из России создали "образ врага" и развенчать его будет крайне сложно. Однако, по мнению политолога, вечно так продолжаться не может.

"Сейчас (президент США) Дональд Трамп находится между молотом и наковальней. Ему необходимо использовать "образ врага", но этот образ был сформулирован не им, а еще прошлой администрацией, и им стала Россия. И этот образ, который был создан, очень тяжело развенчать. Сейчас каждый американский политик, который, так или иначе, говорит о том, что Россию надо наказывать, Россия – это "страшная страна", "империя зла", пытается набрать определенные очки среди своего электората. Но я полагаю, что вечно это не может продолжаться. Так же как радуга – если держится очень долго, то люди перестают обращать на нее внимание. Вопрос ведь не в том, хорошая Россия или плохая, а вопрос в том, что США перестали быть однородной страной, единой нацией, говорить на одном языке. Я очень надеюсь, что в ближайшее время Дональд Трамп обратит внимание на свои внутренние проблемы, сможет их решить шаг за шагом, и Россия перестанет быть "врагом номер один", и мы станем партнерами", – сказал политолог.

Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" стала пятнадцатой по счету. Президент РФ пообщался с россиянами в прямом эфире центральных телеканалов и радиостанций.

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